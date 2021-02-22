Понедельник, 22 Февраля 2021 18:13

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) и ООО «Фотон» сотрудничают на протяжении нескольких лет. Компания активно обслуживается в Банке с 2017 года в рамках рассчетно-кассового обслуживания, в частности осуществляет межбанковские переводы, безналичные валютно-обменные операции, выплаты в гос. бюджет.

А начиная с 2020 года компания активно сотрудничает с Банком ВТБ (Армения) в рамках документарного бизнеса: Банк периодически, в зависимости от потребностей компании, предоставляет компании «Фотон» банковские гарантии, в качестве гарантирования контрактных обязательств перед контрагентами компании.

Деятельность ООО «Фотон» многопрофильна: компания является одним из крупнейших поставщиков продуктов питания, в основном разные виды круп и макаронных изделий, импортируемых из России, а также крупным производителем офисной, кухонной и мягкой мебели.

Занимая лидирующие позиции на рынке производства мебели и оптовых продаж продуктов питания, ООО «Фотон» активно принимает участие в тендерах как по изготовлению и поставки мебели и мебельных принадлежностей (офисная мебель), так и закупа, и поставки продуктов питания (в основном детским садам).

Финансирование ООО «Фотон» со стороны Банка ВТБ (Армения) является залогом успешного исполнения договорных обязательств компании, и дает возможность развиваться, заключать крупные контракты, сохранять собственные средства и активы, эффективно размещать финансовые поступления и расширять конкурентные преимущества.

Не останавливаясь на достигнутом, ООО «Фотон» планирует и в дальнейшем развивать бизнес, обеспечивая доминирующую позицию на потребительском рынке Армении.

Банк ВТБ (Армения), придавая особое значение кредитованию и обслуживанию малого и среднего бизнеса, для каждого клиента разрабатывает индивидуальный подход финансирования, с учетом особенностей вида деятельности бизнеса.

Банковская гарантия - это форма обеспечения контрактов, при которой Банк ВТБ (Армения) гарантирует исполнение обязательств своего клиента перед третьей стороной. Этот инструмент финансирования является наилучшим и наиболее эффективным для компаний, являющимся подрядчиком/поставщиком, которые заключают крупные контракты с партнерами по поставкам, а также для компаний, которые собираются принимать участие в государственных закупах и тендерах. Банковская гарантия, в свою очередь, свидетельствует о дополнительной положительной оценке бизнеса клиента-принципала, так как выдавая гарантию, Банк тщательно проверяет репутацию клиента. Именно по этой причине банковская гарантия выступает в качестве дополнительного свидетельства финансовой устойчивости компании, ее способности выполнить свои обязательства по контракту.

Более подробную информацию о финансовых инструментах Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/financial/financial-tools , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.