Понедельник, 22 Февраля 2021 18:10

АрмИнфо.22 февраля сего года прошла уже ставшей традицией видео встреча представителей музыкальных сообществ Ашхабада и Еревана, и на этот раз высшие музыкальные школы представили национальные инструменты: с туркменской стороны были представлены дутар и гиджак, а с армянской стороны - канон.

Презентацию истории инструмента канон провела кандидат искусствоведения, доцент Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Нарине Аветисян, после чего заслуженный деятель искусств Армении, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Цовинар Оганнисян также раскрыла некоторые детали по игре на каноне и исполнила одно из произведений Саят Нова по своей аранжировке. Затем народный инструмент канон был представлен от духовной музыки до джаза, от традиционной игры до нововведений, что особо привлекло внимание туркменских студентов и преподавателей.

Затем видео-встречу продолжила кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории музыки Туркменской национальной консерваторией им. Маи Кулиевой Джамиля Курбанова, которая представила очень познавательную презентацию по истории культуры и музыкальных инструментарий туркменского народа. Также очень детально были представлены характеристики, наследие и репертуар инструментов дутар и гиджак, а студенты факультета Народной музыки сыграли для армянской музыкальной аудитории на отмеченных народных инструментах.

В завершение музыкального видео моста стороны вновь поблагодарили друг друга за очередную ознакомительную и очень интересную встречу музыкальных сообществ двух дружественных государств, которая превратилась в онлайн концерт и пообещали не прервать цепочку уже налаженного интенсивного сотрудничества.