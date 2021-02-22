Понедельник, 22 Февраля 2021 17:54

АрмИнфо. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, во встрече также приняла участие глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Арутюнян проинформировал гостей о ситуации, сложившейся в регионе после войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха и ходе реализации положений совместного заявления от 9 ноября.

Глава армянского оборонного ведомства подчеркнул, что Азербайджан не выполняет положения статьи 8 заявления о возвращении военнопленных и других задержанных лиц, а также использует упомянутый процесс в политических целях для оказания дополнительного давления на Армению.

В свою очередь Клаар отметил, что Евросоюз поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и готов внести свой вклад в активизацию переговоров этом формате.

В ходе встречи стороны затронули также вопросы региональной безопасности.