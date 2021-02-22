Понедельник, 22 Февраля 2021 16:54

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татонян предлагает предоставлять льготы военнослужащим и членам их семей.

В опубликованном по этому поводу внеочередном докладе Арман Татоян, в частности, предлагает предоставить военнослужащим преимущественное право на сохранение работы, обязательное предоставление неоплачиваемого отпуска, привилегию выбора времени ежегодного отпуска, преимущественное право включения в государственный отпуск. программы занятости и др.

Согласно сообщению офиса Защитника прав человека, утверждение льгот будет иметь большое социальное значение, и будет способствовать росту престижа военной службы. Предлагаемые льготы также повысят статус военнослужащих, находящихся на службе или уходящих на пенсию.

По словам Защитника, настоящими бенефициарами предлагаемой программы могут быть различные категории военнослужащих и члены их семей. В том числе, рядовые, младшие офицеры, погибшие (умершие), лица, которые участвовали в военных операциях в других странах на основании договоров о военной помощи и члены их семей.