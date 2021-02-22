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АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татонян предлагает предоставлять льготы военнослужащим и членам их семей.
В опубликованном по этому поводу внеочередном докладе Арман Татоян, в частности, предлагает предоставить военнослужащим преимущественное право на сохранение работы, обязательное предоставление неоплачиваемого отпуска, привилегию выбора времени ежегодного отпуска, преимущественное право включения в государственный отпуск. программы занятости и др.
Согласно сообщению офиса Защитника прав человека, утверждение льгот будет иметь большое социальное значение, и будет способствовать росту престижа военной службы. Предлагаемые льготы также повысят статус военнослужащих, находящихся на службе или уходящих на пенсию.
По словам Защитника, настоящими бенефициарами предлагаемой программы могут быть различные категории военнослужащих и члены их семей. В том числе, рядовые, младшие офицеры, погибшие (умершие), лица, которые участвовали в военных операциях в других странах на основании договоров о военной помощи и члены их семей.
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|Арестован бывший руководитель аппарата НС РА Ара Сагателян
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|Арутюнян: Ереван и Москва рассматривают возможности передислокации части 102-й российской военной базы на восток Армении
|Вагаршак Арутюнян: Расширение и усиление 102-ой российской военной базы в Армении всегда было в повестке
|Правительство Австралии поддержало деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта
|В Армении есть закрытые автодороги, КПП "Верхний Ларс" открыт
|ГСЧС: Поиск тел погибших военнослужащих приостановлен на неопределенный срок
|Лавров убежден: Турция не преследует цель создания "Великого Турана" как наднационального образования
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|СНБ Армении задержала ряд оппозиционеров по подозрению в распространении межнациональной вражды и ненависти
|В Армении более 170 тыс граждан заразились Covid-19 с начала пандемии
|Дорога Берд-Чамбарак и перевал Варденяц третий день закрыты для транспортных средств
|Глава МИД Армении и генсек ОАГ обсудили гуманитарную ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Сто американских конгрессменов призвали администрацию Байдена поддержать Арцах и Армению
|Казино появятся в двух украинских отелях
|Главы МИД Армении и Индии обсудили региональные проблемы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Судебное заседание по делу телохранителя второго президента Армении перенесено
|Депутат: В интервью третьего президента Армении было много взаимоисключающих моментов
|Араратбанк в День рождения Ованнеса Туманяна дарит своим клиентам книги
|Артур Давтян: Прокуратура взяла на себя обязательство вернуть активы незаконного происхождения и восстановить социальную справедливость
|Дмитрий Ишханов играет Бетховена
|СНБ продолжает предварительное расследование уголовного дела о перевозке оружия из Арцаха в Армению
|ЕСПЧ вынес вердикт по делу "Самадов против Армении"
|Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов
|Главный уполномоченный по делам диаспоры отправится с двухнедельным визитом в Россию
|В Минобороны Армении сообщили о расширении круга бенефициаров, которые получат помощь вследствие военной агрессии Азербайджана против Арцаха
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