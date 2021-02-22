Понедельник, 22 Февраля 2021 14:28

АрмИнфо.Армения продолжит выполнение гуманитарной миссии в Сирии. Об этом заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

"Касательно нашей миссии в Сирии могу однозначно ответить, что да. Собственно, это и понятно, ведь сирийский народ сегодня находится на переднем крае по противодействию мировому терроризму, и наш долг, с учетом проживания в стране многотысячной армянской диаспоры, оказать ему в этом всевозможную поддержку. Наша гуманитарная миссия, основанная на тесном взаимодействии с российскими военнослужащими, безусловно, будет продолжена, и должен отметить, что, даже находясь в очень сложных условиях осеннего конфликта в нашем регионе, мы не приостановили свою деятельность в Сирии", - сказал министр в интервью РИА Новости.

При этом он проинформировал, что очередную ротацию личного состава планируется осуществить в конце февраля.

Коснувшись участия армянской стороны в других международных миссиях, Арутюнян проинформировал, что сегодня в миссиях ООН ЮНИФИЛ в Ливане задействовано 33 военнослужащих, а МИНУСМА в Мали - 1 военнослужащий.

"В период боевых действий в Нагорном Карабахе мы пошли на существенное сокращение численности национального миротворческого контингента, выполнявшего миссию НАТО в Афганистане (с 121 до 58 военнослужащих) и в Косово (с 40 до 2 военнослужащих)", - заключил Арутюнян.