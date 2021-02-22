Понедельник, 22 Февраля 2021 14:27

АрмИнфо. Совместные учения с участием армянских и российских подразделений проводятся ежегодно согласно утвержденным планам, причем как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате. Об этом заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

"Мы исходим из того, что учения являются высшей формой подготовки штабов и войск, а что касается тех из них, которые проводятся с Российской Федерацией или в рамках ОДКБ, то их мы рассматриваем как ключевые в системе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и контингентов войск (сил). Особую важность придаем ежегодно проводимым мероприятиям совместной оперативной и боевой подготовки с участием 102-й российской военной базы на территории Армении", - сказал глава армянского оборонного ведомства в интервью РИА Новости.

Вместе с тем он проинформировал, что в текущем году, к примеру, на территории Армении под руководством командующего Объединенной группировкой войск (сил) планируется провести: -совместные тактические учения подразделений 102-й РВБ и Вооруженных сил Республики Армения; -совместные командно-штабные тренировки на местности с практическим развертыванием пункта управления ОГВ(с); -оперативную полевую поездку в полосе ответственности ОГВ(с).

По словам Арутюняна, из мероприятий, запланированных на территории Российской Федерации, прежде всего хочется выделить совместное стратегическое учение "Запад- 2021", проводимое в сентябре текущего года, в котором предусмотрено участие армянского контингента, состоящего из подразделений мотострелковых, артиллерийских, ПВО, РЭБ и инженерных частей.

"В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год планируем участие в совместном оперативно-стратегическом учении "Боевое братство-2021", этапами которого являются учения "Поиск", "Взаимодействие", "Эшелон", "Нерушимое братство". Кроме этого, обеспечим представительство армянских команд и расчетов в ставших уже традиционными Армейских международных играх.

Мы исходим из того, что совместное участие в подобного рода мероприятиях и совместное выполнение учебно-боевых задач органами военного управления и войсками вооруженных сил наших государств способствует повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих, их мастерства и слаженности, а также укреплению международного военного сотрудничества", - подытожил Арутюнян.