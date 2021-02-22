Понедельник, 22 Февраля 2021 14:06

АрмИнфо. При поддержке Ардшинбанка 19 февраля в День дарения книг в Аграрном университете Армении (АУА) открылся зал типа LOFT, который оснащен современными техническими средствами, необходимыми для проведения встреч, дискуссий, презентаций, встреч тематических клубов.

Как сообщает пресс-служба Банка, зал, в котором имеется также библиотека, предусматривает новый, более свободный формат общения между преподавателями и студентами, что будет способствовать повышению стремления последних к обучению и формированию креативного мышления и навыков. «Наличие подобного зала является очередным важным шагом по созданию эффективной студенческой образовательной среды», - говорится в источнике.

В ходе церемонии открытия председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян отметил, что благодаря данной инициативе, студенты получат все необходимые условия для образовательной, творческой и научной деятельности. «Рад, что мы сумели внести свой вклад в процесс образования нового поколения», - сказал он.

В свою очередь ректор АУА Вардан Урутян отметил, что финансирование данной инициативы со стороны Ардшинбанка является прекрасным примером социальной корпоративной ответственности. «С радостью передаем наш читальный зал нашим студентам. Это дополнительная возможность для формирования новых идей, создания новых стратапов», - сказал Урутян, поблагодарив Ардшинбанк за оказанное содействие.

Сообщается, что среди намеченных мероприятий в университете будут организованы лекции по повышению финансовой грамотности, которые проведут специалисты финансово-банковской сферы, в том числе приглашенные специалисты Ардшинбанка.