Понедельник, 22 Февраля 2021 13:34

АрмИнфо.В Армении исходят из того, что прежде всего безопасность населения Арцаха должна обеспечиваться Армией обороны. Об этом заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости.

По его словам, конечно же, предстоит немало сделать в плане восстановления ее боеготовности и модернизации, но как бы там ни было это должно быть сделано.

"Второе, Армения по-прежнему остается гарантом безопасности народа Арцаха, и эту историческую миссию мы никогда с себя не снимем. Ну и третье, наверное, самое главное - это, конечно же, российское военное присутствие в регионе, благодаря чему сначала удалось добиться прекращения огня, а впоследствии, попросту предотвратить гуманитарную катастрофу. Я думаю, что благодаря совместным с Российской Федерацией усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в регионе", - заметил Арутюнян.

На уточнение будет ли армия привлекаться к охране транспортного коридора из Азербайджана в Нахиджеван, глава МО Армении указал на некорректность употребления термина "коридор" в случае, когда речь идет о транспортном сообщении между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

"Согласно заявлению президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года коридором является лишь Лачинский, который обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией. Во всех остальных случаях речь можно вести только о транспортных коммуникациях. Отвечая на поставленный вопрос, могу сказать, что Армения, согласно взятым на себя обязательствам, обеспечит соблюдение требований по безопасности вышеназванного транспортного сообщения. Вопрос привлечения армии к его охране на данный момент не стоит, а контроль за транспортным сообщением, опять-таки согласно трехстороннему заявлению, возложен на органы пограничной службы ФСБ России", - добавил Арутюнян.

Глава армянского оборонного ведомства не исключил также налаживания в Армении совместного с Россией производства оружия. Он напомнил, что в Армении уже функционируют армяно-российские совместные предприятия, и дальнейшая работа в этом направлении ведется.

<Кроме того, будет продолжена работа по созданию и расширению сети региональных сертифицированных центров по ремонту и модернизации вооружения и военной техники на территории республики, что немаловажно с учетом финансово-экономической стороны вопроса>, - заключил Арутюнян.