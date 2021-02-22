Понедельник, 22 Февраля 2021 13:10

АрмИнфо.Соучредитель медиа-холдинга <Каряк медиа> Карен Бекарян, задержанный в рамках уголовного дела о фейковом пользователе Facebook <Гагик Согомонян> вышел на свободу. Соответствующее решение было принято в ходе судебного заседания суда общей юрисдикции города Ереван.

Как рассказал адвокат Бекаряна Гор Микаелян, суд признал неправомерным решение следователя СНБ о задержании Бекаряна и одновременно отказал удовлетворить ходатайство об аресте.

Сам Бекарян в беседе с журналистами у здания суда заявил, что все следствие по вышеуказанному делу, так же как и дело само по семе имеют нулевую логику. "Когда ты не понимаешь логику возбужденного уголовного дела, что преследуется и видишь отсутствие логики, ты понимаешь, что мотивация в ином. Для меня всё понятно по итогам изучения деталей уголовного дела", - отметил Бекарян, добавив, что вся суть обвинения в его отношении заключается в том, что он знает Ара Сагателян и использует систему VPN (<виртуальная частная сеть>).

В свою очередь председатель общественной организации <Правовой путь>, правозащитник Рубен Меликян находящийся у здания суда подверг резкой критике действия властей по отношению к предполагаемым виновникам в рамках возбужденного уголовного дела, подчеркнув, что все действия незаконны. <Получается сегодня, что Арцруну Ованнисяну (представитель МО РА представляющий ситуацию на фронте во время боевых действий в зоне карабахского конфликта - ред.) можно лгать, а остальным нет>, - с иронизировал Меликян.

Ранее, суд принял решение об аресте бывшего руководителя аппарата Национального Собрания Ара Сагателяна, а также Арама Саркисяна, проходящих по этому уголовному делу, а Мгер Авакян был освобожден из заключения.

Вышеуказанные лица были задержаны СНБ РА 19 февраля в рамках уголовного дела о фейковом пользователе Facebook <Гагик Согомонян>. Им были предъявлены обвинения по признакам статей 226 УК РА (возбуждение организованной группой национальной, расовой или религиозной вражды), 226.2 УК РА (публичные призывы к насилию со стороны организованной группы, публичное оправдание или пропаганда насилия), 307.4 УК РА (нарушение правил публикации или распространения информации в ходе правового режима военного положения).