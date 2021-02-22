Понедельник, 22 Февраля 2021 12:54

АрмИнфо.Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправится с рабочим визитом в Анкару для участия в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана, которая состоится 23 февраля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба МИД АР.

Меж тем, в МИД Турции, представляя детали о 5-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана сообщили, что заместитель премьер-министра Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов посетит Турцию 23 февраля 2021 года.

В рамках визита состоится обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам. Мередова примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Также сообщается, что глава турецкой внешней политики Мевлют Чавушоглу проведет встречу со своим азербайджанским коллегой. В ходе встречи будут обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего развития связей между странами и сотрудничества по региональным вопросам.