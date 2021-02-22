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АрмИнфо.Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправится с рабочим визитом в Анкару для участия в трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана, которая состоится 23 февраля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба МИД АР.
Меж тем, в МИД Турции, представляя детали о 5-й трехсторонней встрече министров иностранных дел Турции, Азербайджана и Туркменистана сообщили, что заместитель премьер-министра Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов посетит Турцию 23 февраля 2021 года.
В рамках визита состоится обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам. Мередова примет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Также сообщается, что глава турецкой внешней политики Мевлют Чавушоглу проведет встречу со своим азербайджанским коллегой. В ходе встречи будут обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего развития связей между странами и сотрудничества по региональным вопросам.
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|Министерство ВТП Армении проводит служебное расследование из-за скандала с военными образцами на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби
|Защитник прав человека Армении предлагает предоставлять льготы военнослужащим и членам их семей
|Андреа Викторин: Полная ратификация CEPA создает основу для тесного сотрудничества в поддержку экономического развития Армении
|КГД: Пресечена попытка контрабанды из Ирана через территорию Армении 2030 бриллиантов
|Политолог: Необходимо понять для чего Москва еще более усиливает тюркоязычный мир
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|Министр обороны Армении рассказал о предстоящих в этом году учениях с Россией
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|Вагаршак Арутюнян: Безопасность населения Арцаха должна обеспечиваться Армией обороны
|Карен Бекарян, задержанный в рамках дела о фейковом пользователе Facebook вышел на свободу
|Тигран Абрамян: Пока власти Армении заняты задержаниями и арестами оппозиционных лиц, власти Азербайджана предпринимают ряд серьезных мер
|Глава МИД Азербайджана едет в Турцию
|За сутки в Армении было выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 104, скончалось - 3
|Арестован бывший руководитель аппарата НС РА Ара Сагателян
|Вагаршак Арутюнян: Армения проводит реформу армии после боевых действий в Карабахе
|Арутюнян: Ереван и Москва рассматривают возможности передислокации части 102-й российской военной базы на восток Армении
|Вагаршак Арутюнян: Расширение и усиление 102-ой российской военной базы в Армении всегда было в повестке
|Правительство Австралии поддержало деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта
|В Армении есть закрытые автодороги, КПП "Верхний Ларс" открыт
|ГСЧС: Поиск тел погибших военнослужащих приостановлен на неопределенный срок
|Лавров убежден: Турция не преследует цель создания "Великого Турана" как наднационального образования
|"Процветающая Армения" самостоятельно будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в случае их проведения
|Оппозиция парализовала центр Еревана – шествие проводилось сразу по 4 направлениям
|Оппозиция провела многолюдный митинг на Площади Свободы Еревана
|СНБ Армении выступило с разъяснениями по факту задержания оппозиционеров. РПА считает дело политически мотивированным
|СНБ Армении задержала ряд оппозиционеров по подозрению в распространении межнациональной вражды и ненависти
|В Армении более 170 тыс граждан заразились Covid-19 с начала пандемии
|Дорога Берд-Чамбарак и перевал Варденяц третий день закрыты для транспортных средств
|Глава МИД Армении и генсек ОАГ обсудили гуманитарную ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Сто американских конгрессменов призвали администрацию Байдена поддержать Арцах и Армению
|Казино появятся в двух украинских отелях
|Главы МИД Армении и Индии обсудили региональные проблемы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Судебное заседание по делу телохранителя второго президента Армении перенесено
|Депутат: В интервью третьего президента Армении было много взаимоисключающих моментов
|Араратбанк в День рождения Ованнеса Туманяна дарит своим клиентам книги
|Артур Давтян: Прокуратура взяла на себя обязательство вернуть активы незаконного происхождения и восстановить социальную справедливость
|Дмитрий Ишханов играет Бетховена
|СНБ продолжает предварительное расследование уголовного дела о перевозке оружия из Арцаха в Армению
|ЕСПЧ вынес вердикт по делу "Самадов против Армении"
|Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов
|Главный уполномоченный по делам диаспоры отправится с двухнедельным визитом в Россию
|В Минобороны Армении сообщили о расширении круга бенефициаров, которые получат помощь вследствие военной агрессии Азербайджана против Арцаха
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|ВОЗ намерена оказать поддержку Армении в приобретении вакцин против коронавируса
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|Дипломат: Лидеры Армении довели ситуацию до сегодняшней общими усилиями
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