Понедельник, 22 Февраля 2021 12:29

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении было выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, при этом выздоровело также 104 человека, скончались - 3-е. За прошедший день тестирование прошли 3 198 граждан.

Фактическое лечение на данный момент в медучреждениях Армении получают 4 438 пациентов.

В общей сложности, в Республике было проведено 707 329 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 170 506 случаях (24,1%), 162 098 выздоровели (95%), 3 167 - скончались (1,8%).