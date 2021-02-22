Понедельник, 22 Февраля 2021 12:23

АрмИнфо. Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении, заявил министр обороны республики Вагаршак Арутюнян.

"Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении, и в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведется", - сказал министр в интервью РИА Новости.

Кроме того, по его словам, на находящихся в Армении российских пограничников возложены дополнительные функции. "Действительно, на российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Республики Армения с Азербайджаном. Я не сомневаюсь в том, что по линии пограничных служб наших государств налажено тесное и эффективное взаимодействие, равно как и в том, что все задачи, возложенные на российских пограничников в Армении, будут выполнены на самом высоком уровне", - сказал Арутюнян.

"До конфликта в Карабахе (осенней эскалации 2020 года - ред.) личный состав Пограничного управления ФСБ России в Армении отвечал за выполнение задач по обеспечению безопасности и охраны границы Содружества Независимых Государств, проходящей по территории Республики Армения. Сегодня ситуация существенно изменилась", - отметил министр.

В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.