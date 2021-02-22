Понедельник, 22 Февраля 2021 11:26

АрмИнфо.Глава Министерства иностранных дел Австралии Марис Пейн подтвердила поддержку австралийским правительством Австралии формата Минской группы ОБСЕ по урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув принцип равноправия и самоопределения народа в качестве одного из трех основополагающих принципов по окончательному разрешению конфликта после кровавой войны 2020 года.

Как сообщает Армянский национальный комитет Австралии, в ответ на письмо Армянского национального комитета Австралии (ANC-AU) и армянской общины министр Пейн приветствовала прекращение боевых действий в зоне конфликта в результате заключения соглашения, подчеркнув при этом необходимость соблюдения обеими сторонами Хельсинкского Заключительного акта, который призывает к уважению принципов неприменения силы, территориальной целостности, равных прав и самоопределения.

Пейн также призвала Армению и Азербайджан поддержать усилия Минской группы ОБСЕ по достижению мира в регионе.

Главный орган армянской общины Австралии приветствовал позицию австралийского правительства, назвав его шагом в правильном направлении.

"Для армянcкой общины важно, чтобы Минская группа ОБСЕ - со всеми тремя странами- сопредседателями Россией, Францией и США - играла ведущую роль в переговорах по установлению мира в Нагорном Карабахе, и критически важно, чтобы право на самоопределение, осуществляемое коренными армянами Республики Арцах, уважалось в ходе этого процесса", - сказал исполнительный директор ANC-AU Хайг Кайсериан, добавив, что это должно начаться с возвращения всех военнопленных и гражданских лиц, которых Азербайджан продолжает удерживать и пытать.

Он также указал на необходимость замены оккупационных азербайджанских сил в Нагорном Карабахе миротворцами до того, как Алиев (президент Азербайджана - ред.) получит возможность завершить преднамеренное уничтожение древних коренных армянских культурных и религиозных памятников на этих оккупированных территориях.

В организации также напомнили, что недавно более 3000 австралийцев подписали петицию, призывающую Австралию признать Республику Арцах, в качестве единственного способа обеспечить безопасность наиболее уязвимых, коренных армян региона