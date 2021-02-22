Понедельник, 22 Февраля 2021 10:24

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

В частности, как отмечает источник, закрыты автодорога Берд-Чамбарак, а также дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона.

Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков с прицепом.

На автодорогах Ширакского региона, участках Сисиан-"Зангер", Шурнух-Нор Араджадзор Сюникского региона местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента по ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов транспортных средств: со стороны России скопилось более 615 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.