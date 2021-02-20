Суббота, 20 Февраля 2021 19:34

АрмИнфо. Партия "Процветающая Армения" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в случае их проведения самостоятельно. Об этом в беседе с журналистами заявил лидер ППА Гагик Царукян перед началом митинга Движения по спасению Родины на площади Свободы.

При этом он заверил, что между представителями 17 оппозиционных партий нет никаких разногласий, так как основная задача 17 партий - спасение Родины, а в остальных вопросах могут быть и разные точки зрения.

"Когда есть внутренняя напряженность в стране не может быть стабильности и развития. Необходимо избавиться от источника напряжения", - подытожил Царукян.