Суббота, 20 Февраля 2021 19:25

АрмИнфо. Оппозиционное движение по спасению Родины по завершению митинга на площади Свободы в Ереване, начало протестное шествие сразу по четырем направлениям.

Один поток граждан направился к улице Амиряна через проспект Маштоца, второй по улице Саят-Нова двинулся к улице Абовяна, третий к перекрестку улиц Саакян-Маштоц и четвёртый к проспекту Баграмяна.

Демонстранты с флагами Армении и баннерами «Никол, предатель» и «Никол уходи» двинулись по центральным улицам столицы. Их сопровождало большое число полицейских. В центре был создан транспортный коллапс, движение по ряду ключевых улиц прекращено.

Представитель АРФД Ишхан Сагателян во время шествия сообщил журналистам, что с понедельника ежедневно будут проводиться акции неповиновения. «Они продлятся до тех пор, пока мы не добьемся отстранения действующего режима. Это отнюдь не одноразовая акция. Каждый гражданин по-своему может выразить свое недовольство. Сегодня народ доказал, что действующая власть должна уйти. В эту погоду люди пришли и нанесли этому кружку турецких подданных пощечину. Наш народ констатировал, что он боец и победитель, и никогда не смириться с такой ситуации. За любое потрясение или ситуацию в нашей стране ответственен лишь человек, цепляющийся за кресло премьер-министра. Мы предоставили ему возможность уйти без потрясений, и он должен уйти», - подытожил Сагателян.

Затем часть граждан собралась на площади Республики. Они пели патриотические песни и скандировали «Никол предатель»! Полицейские оцепили подходы к зданию правительства РА. По оценкам наблюдателей сегодняшний митинг оппозиции собрал свыше 20 тыс. граждан. Оппозиция созвала людей на очередную акцию 22 февраля в 18.00 часов.