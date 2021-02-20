Суббота, 20 Февраля 2021 18:15

АрмИнфо. На площади Свободы в Ереване прошел митинг оппозиционного Движения по спасению Родины.

Единый кандидат в премьеры от оппозиционного Движения по спасению Родины Вазген Манукян в своем обращении напомнил, что сегодня исполнилась 33-ая годовщина Карабахского освободительного движения. Рассказав об истории этого движения и достигнутых успехах, он отметил, что была цель создать такое государство, где не будет коррупции и будут защищены права всех граждан, и к этой цели двигались на протяжении трех десятилетий.

Говоря о сложившейся сегодня в Армении ситуации, он отметил, что после «бархатной революции» было уничтожено всё, что удалось выстроить на протяжении трех десятилетий тяжким трудом. "Мы потеряли государственность, разгромлена наша армия, нашу безопасность обеспечивает Россия. Экономика разрушена, а коррупция как процветала, так и процветает. Мы постепенно превращаемся в полицейское государство", - сказал Манукян, добавив, что для выхода из сложившейся ситуации необходимо отстранение действующего режима от власти.

По словам Манукяна, лишь после ухода режима станет возможно начать процесс по восстановлению страны, что будет непросто, но возможно. <Нашим первым шагом станет восстановление боеспособности нашей армии, нашу безопасность должен обеспечивать армянский солдат, а не российский. Кроме того, мы начнем восстанавливать наши отношения с нашими стратегическими союзниками - не только Россией, но и соседом Ираном, а также с Китаем>, - сказал он, при этом выразив недовольство тем, что Армения не приняла участие в конференции Антитурецкой коалиции в Афинах. По его словам, вместо этого из Еревана выступили с заявлением об отсутствии теперь препятствий для налаживания отношений с Турцией. Из вышесказанного можно сделать вывод, продолжил он, что Арцах им мешал наладить отношения с Турцией.

Вместе с тем Манукян убежден, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сам не уйдет, даже если 100 тысяч граждан выйдут на площадь Республики, и следовательно, нужно убрать точки опоры этой власти (силовые структуры, провластные депутаты и т.д).

Он считает, что Армению должны захлестнуть митинги и забастовки, лишь таким образом можно сломать точки опоры действующей власти, но при этом быть всегда готовым молниеносным ударом захватить власть.

"Нам нужно единство, решимость и честные люди, патриоты, готовые приложить все усилия для восстановления государственности", - сказал Манукян.

Он также коснулся трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. По его словам, придя к власти оппозиция не сможет денонсировать этот документ поскольку, за этим последует война. Но есть пункт, который точно должен быть изменен и это касается дорог, проходящих по территории Армении, и оказавшихся вдруг подконтрольными Азербайджану.

Заметим, что, несмотря на плохие погодные условия – мелкий мокрый снег - площадь Свободы была почти полностью заполнена митингующими.