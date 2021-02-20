Суббота, 20 Февраля 2021 14:30

АрмИнфо. В СНБ Армении выступили с разъяснениями по поводу задержания политолога и соучредителя медиа-холдинга <Каряк медиа> Карена Бекаряна, бывшего руководителя аппарата парламента Ара Сагателяна и его помощника Мгера Авагяна.

Так, в заявлении СНБ РА отмечается, что Сагателян, ранее занимая высокие должности и имея авторитет, смог заручиться доверием среди других людей с антиправительственными взглядами и использовал свое влияние для совершения нескольких преступлений.

Согласно СНБ, Сагателян создал организованную группу, в которую вошли его партнер Kарен Бекарян, водитель Mгер Aвакян, Арам Саркисян и другие неустановленные лица, тесно связанные с ним, с которыми он спланировал и совершил ряд преступлений, а для их сокрытия был создан ложный акаунт в Фейсбук под именем <Гагик Согомонян> /facebook.com/profile.php?id=100026804322355/.

В СНБ сообщили, что посредством этого фейка, был нарушен пункта 9.1 Постановления Правительства РА N1586-N от 27 сентября 2020 года об ограничениях в связи с < введением военного положения в РА> при комментировании военных действий, начатых вооруженными силами Азербайджанской Республики в направлении Республики Арцах утром 27 сентября 2020 года.

Сообщается, что вышеуказанный фейк с 10 октября 2020 года распространял публикации, в которых критиковал, опровергал и ставил под сомнение эффективность действий государственных органов и органов местного самоуправления по части обеспечения правового режима военного положения. В публикациях содержались обвинения в адрес Республики Армения и Арцаха по части обороноспособности, ставились под сомнение боеспособность Вооруженных сил РА. Более того, премьер-министр и другие высокопоставленные лица РА обвинялись в государственной измене, умышленных действиях во время войны, умышленном принесении в жертву армянских солдат и т.д..Тем самым, говорится в заявлении СНБ, ущемлялись права и законные интересы воюющих людей, общества и государства.

Также сообщается, что этот фейк, у которого были тысячи подписчиков, делал публикации, в которых содержались подстрекательства к общественным беспорядкам, призывы к насилию, оценки и выражения, унижающие общественное достоинство в адрес сторонников премьер-министра РА.

В СНБ РА подчеркнули, что вышеуказанные лица были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного следственным органом ведомства. Был проведен ряд других следственных действий, в том числе обыски, конфискация компьютеров, телефонов, модемов и других предметов, имеющих отношение к уголовному делу. Проводятся масштабные оперативно- розыскные мероприятия с целью выявления всего круга участников.

Между тем, в связи с данными действиями СНБ РА заявлением выступил исполнительный орган Республиканской партии Армении. В нем говорится: "Вызвавшее национальную катастрофу двух армянских государств и ставшее единственной причиной позорного поражения в результате недавней Арцахской войны, капитулирующее правительство, продолжая преступную политику депортации и лишений армянского народа, прилагает настойчивые, но тщетные усилия, чтобы лишить армянский народ его решимости, надежды и воли бороться за достоинство и справедливость посредством ложных уголовных дел, ложных обвинений, незаконного использования силы. Именно в этом ключе рассматриваем возбужденное и сфабрикованное со стороны СНБ РА уголовное дело в отношении лиц с оппозиционными взглядами".

В партии убеждены, что все это происходит в условиях действующего в стране до сих пор по абсурдным причинам военного положения, которое, по международным оценкам, направлено на подавление антиправительственных демонстраций и нейтрализации деятелей оппозиции.

В РПА считают, что этот почерк свидетельствует о новой волне политических преследований, с помощью которой антинациональные власти пытаются избежать справедливого гнева народа и надвигающегося правосудия.

В РПА решительно осуждают все случаи политического преследования в стране; сожалеют, что Служба национальной безопасности отклонилась от своей первоначальной миссии и превратилась в карманного исполнителя <абсурдных каракуль>; требуют немедленной отмены военного положения и полной гарантии основных прав и свобод человека в стране; подтверждают свою приверженность последовательной политической борьбе.

В РПА также призвали всех принять участие в сегодняшнем митинге Движения по спасению Родины, добавив, что единственным ответственным за все нынешние и будущие негативные события в стране является нынешнее антинациональное и деструктивное правительство.