Суббота, 20 Февраля 2021 11:52

АрмИнфо.В Армении по положению на 11:00 часов 20 февраля зарегистрировано 223 новых случая заражения коронавирусом (Covid-19 ), таким образом, общее число инфицированных достигло 170234.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, фактически сейчас лечатся 4373 пациента. За последние сутки их число увеличилось на 107. В целом выздоровели 161903 человека при этом 113 человек за последние сутки. Более того, за последние сутки в республике было проведено 3509 тестов, а общее число тестирований составило 700797.

За сутки вследствие коронавируса в Армении скончался 1 человек, таким образом, общее число случаев с летальным исходом составило 3159. Было зафиксировано еще 2 случая, когда у пациента была выявлена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила вследствие иной болезни. Общее число таких случаев составляет 799.