Суббота, 20 Февраля 2021 11:29

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро во время телефонного разговора выразил удовлетворение перспективным сотрудничеством между РА и ОАГ.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, сторонами была подчеркнута обоюдная готовность продолжить усилия по сохранению существующей динамики взаимодействия и дальнейшему укреплению диалога, особенно в области прав человека.

В ходе разговора были затронуты также вопросы региональной стабильности и мира. Айвазян рассказал генсеку ОАГ о гуманитарной ситуации, сложившейся в результате агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха. Министр иностранных дел РА и генсек ОАГ указали императив репатриации военнопленных и заложников.

Айвазян отметил, что Армения высоко ценит последовательную и взвешенную позицию организации на протяжении всей войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.