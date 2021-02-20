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|Оппозиция парализовала центр Еревана – шествие проводилось сразу по 4 направлениям
|Оппозиция провела многолюдный митинг на Площади Свободы Еревана
|СНБ Армении выступило с разъяснениями по факту задержания оппозиционеров. РПА считает дело политически мотивированным
|СНБ Армении задержала ряд оппозиционеров по подозрению в распространении межнациональной вражды и ненависти
|В Армении более 170 тыс граждан заразились Covid-19 с начала пандемии
|Дорога Берд-Чамбарак и перевал Варденяц третий день закрыты для транспортных средств
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|Главы МИД Армении и Индии обсудили региональные проблемы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Судебное заседание по делу телохранителя второго президента Армении перенесено
|Депутат: В интервью третьего президента Армении было много взаимоисключающих моментов
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|СНБ продолжает предварительное расследование уголовного дела о перевозке оружия из Арцаха в Армению
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|Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов
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|Температура воздуха в Армении понизится на 7-10 градусов
|КПП "Верхний Ларс" по-прежнему закрыт: скопилось более 550 грузовиков
|Омбудсмен: Присутствие азербайджанских военнослужащих в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении представляет собой угрозу спокойствию местных жителей
|Минобороны: На армяно-азербайджанской границе пограничных инцидентов зарегистрировано не было
|По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении ряда бывших должностных лиц возбуждены уголовные дела
|ЕС дополнительно направит гуманитарную помощь на 3 млн. евро пострадавшему в результате арцахского конфликта населению
|Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам воспользоваться преимуществами кредитных линий
|На 2021/2022 учебный год по программе бакалавриата Минобразования предоставит 2 918 беспланых мест, по магистратуре - 1 391
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|Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
|Захарова: Российские миротворцы продолжают обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
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|Министр здравоохранения: Процесс идентификации останков тел военнослужащих вскоре будет завершен
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|Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В стране разразился политический кризис
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|Министр: Лишенные свободы лица снова получат возможность пользоваться правом на общение с внешним миром
|Карабахские семьи, нашедшие временный приют в Армении, будут получать пособие
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|За сутки в Армении число заболевших коронавирусом составило 223, выздоровевших - 101
|Правительство Грузии во главе с Гахария ушло в отставку
|В ЕАЭС предложили разработать международный договор о научнотехническом сотрудничестве
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АрмИнфо. Игорный регулятор Украины заявил о выдаче лицензий двум украинским гостиничным комплексам. Их получили ООО «ЛД-Перспектива» и ООО «Хотел Проперти», по данным портала “Рейтинг Казино”.
Одно казино появится в подвале 3-звездочного отеля «Русь», второе – в подвале гостиничного комплекса «Лыбидь». Оба заведения расположены в столице Украины.
Отмечается, что украинский игорный регулятор отказал в выдаче лицензии компании «Отель Менеджмент». Она хотела запустить казино в 5-звездочном отеле InterContinental, но неправильно составила документацию.
Ранее мы писали, что стоимость украинской игорной лицензии для зарубежных операторов обойдется в $2,6 млн. в год или $13 млн. – на пять лет. Это касалось наземных игорных заведений. Стоимость лицензии онлайн-казино оценивалась в $846 379.
Ранее мы писали, в Украине наконец-то выдана первая лицензия на онлайн-казино, ее получила компания ООО «Спейсикс». Лицензия дает право компании легально осуществлять «деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».
Известно, что компания ООО «Спейсикс» зарегистрирована в марте 2020 года, а собственником в государственных реестрах указан Сергей Потапов. Не секрет, что компания «Спейсикс» является владельцем торговой марки Cosmolot.
|Лавров убежден: Турция не преследует цель создания "Великого Турана" как наднационального образования
|"Процветающая Армения" самостоятельно будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в случае их проведения
|Оппозиция парализовала центр Еревана – шествие проводилось сразу по 4 направлениям
|Оппозиция провела многолюдный митинг на Площади Свободы Еревана
|СНБ Армении выступило с разъяснениями по факту задержания оппозиционеров. РПА считает дело политически мотивированным
|СНБ Армении задержала ряд оппозиционеров по подозрению в распространении межнациональной вражды и ненависти
|В Армении более 170 тыс граждан заразились Covid-19 с начала пандемии
|Дорога Берд-Чамбарак и перевал Варденяц третий день закрыты для транспортных средств
|Глава МИД Армении и генсек ОАГ обсудили гуманитарную ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Сто американских конгрессменов призвали администрацию Байдена поддержать Арцах и Армению
|Казино появятся в двух украинских отелях
|Главы МИД Армении и Индии обсудили региональные проблемы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Судебное заседание по делу телохранителя второго президента Армении перенесено
|Депутат: В интервью третьего президента Армении было много взаимоисключающих моментов
|Араратбанк в День рождения Ованнеса Туманяна дарит своим клиентам книги
|Артур Давтян: Прокуратура взяла на себя обязательство вернуть активы незаконного происхождения и восстановить социальную справедливость
|Дмитрий Ишханов играет Бетховена
|СНБ продолжает предварительное расследование уголовного дела о перевозке оружия из Арцаха в Армению
|ЕСПЧ вынес вердикт по делу "Самадов против Армении"
|Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов
|Главный уполномоченный по делам диаспоры отправится с двухнедельным визитом в Россию
|В Минобороны Армении сообщили о расширении круга бенефициаров, которые получат помощь вследствие военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|Дипломат: Лидеры Армении довели ситуацию до сегодняшней общими усилиями
|Политолог: Роберт Кочарян и Серж Саргсян используют последние патроны
|ВОЗ намерена оказать поддержку Армении в приобретении вакцин против коронавируса
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями при застройке прибрежных зон озера Севан
|За минувшие сутки в Армении выявлен 191 случай заражения коронавирусом
|Наира Зограбян рассказала о дискуссиях по Карабаху с представителями Единой России и КПРФ
|Вопросы военнопленных были на повестке межмидовских консультаций между Арменией и Германией
|Тарон Чахоян назначен заместителем руководителя аппарата премьер-министра Армении
|Температура воздуха в Армении понизится на 7-10 градусов
|КПП "Верхний Ларс" по-прежнему закрыт: скопилось более 550 грузовиков
|Омбудсмен: Присутствие азербайджанских военнослужащих в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении представляет собой угрозу спокойствию местных жителей
|Минобороны: На армяно-азербайджанской границе пограничных инцидентов зарегистрировано не было
|По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении ряда бывших должностных лиц возбуждены уголовные дела
|ЕС дополнительно направит гуманитарную помощь на 3 млн. евро пострадавшему в результате арцахского конфликта населению
|Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам воспользоваться преимуществами кредитных линий
|На 2021/2022 учебный год по программе бакалавриата Минобразования предоставит 2 918 беспланых мест, по магистратуре - 1 391
|В МИД России не обладают информацией о намерениях турецких <Серых волков> реализовывать проекты в Шуши
|Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
|Захарова: Российские миротворцы продолжают обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
|Министр обороны РА и глава ЮКЖД обсудили направления сотрудничества
|Генпрокуратура Армении: Преступления в ВС в 2020 году возросли в 3 раза, достигнув 3016
|Спикер парламента Армении и иранский посол обсудили арцахскую проблему
|Министр здравоохранения: Процесс идентификации останков тел военнослужащих вскоре будет завершен
|Состоялась научная конференция, посвященная дню дипломатических работников туркменистана
|Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В стране разразился политический кризис
|Политик: Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепь
|Военный эксперт: Россия готова помочь Армении в укреплении границ с Азербайджаном
|Омбудсмен Армении: ВС Азербайджана продолжают терроризировать жителей приграничных сел Капана
|Министр: Лишенные свободы лица снова получат возможность пользоваться правом на общение с внешним миром
|Карабахские семьи, нашедшие временный приют в Армении, будут получать пособие
|До конца текущего года ускоренными темпами будут построены дома для жителей села Шурнух Сюникской области Армении
|В Тегеране обсудили вопросы организации экономической выставки Армения-Иран-2021
|За сутки в Армении число заболевших коронавирусом составило 223, выздоровевших - 101
|Правительство Грузии во главе с Гахария ушло в отставку
|В ЕАЭС предложили разработать международный договор о научнотехническом сотрудничестве
|Офис Роберта Кочаряна призвал граждан принять участие в субботнем митинге оппозиции в Ереване
|От коронавируса скончался экс-министр сельского хозяйства Армении
|Читать больше
|Дипломат: Лидеры Армении довели ситуацию до сегодняшней общими усилиями
|Политолог: Роберт Кочарян и Серж Саргсян используют последние патроны
|Политик: Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепь
|Военный эксперт: Россия готова помочь Армении в укреплении границ с Азербайджаном
|Дипломат: Армения переживает жесточайший политический кризис
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
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|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
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|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
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|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
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