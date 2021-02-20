Суббота, 20 Февраля 2021 08:28

АрмИнфо. Игорный регулятор Украины заявил о выдаче лицензий двум украинским гостиничным комплексам. Их получили ООО «ЛД-Перспектива» и ООО «Хотел Проперти», по данным портала “Рейтинг Казино”.

Одно казино появится в подвале 3-звездочного отеля «Русь», второе – в подвале гостиничного комплекса «Лыбидь». Оба заведения расположены в столице Украины.

Отмечается, что украинский игорный регулятор отказал в выдаче лицензии компании «Отель Менеджмент». Она хотела запустить казино в 5-звездочном отеле InterContinental, но неправильно составила документацию.

Ранее мы писали, что стоимость украинской игорной лицензии для зарубежных операторов обойдется в $2,6 млн. в год или $13 млн. – на пять лет. Это касалось наземных игорных заведений. Стоимость лицензии онлайн-казино оценивалась в $846 379.

Ранее мы писали, в Украине наконец-то выдана первая лицензия на онлайн-казино, ее получила компания ООО «Спейсикс». Лицензия дает право компании легально осуществлять «деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».

Известно, что компания ООО «Спейсикс» зарегистрирована в марте 2020 года, а собственником в государственных реестрах указан Сергей Потапов. Не секрет, что компания «Спейсикс» является владельцем торговой марки Cosmolot.