Пятница, 19 Февраля 2021 19:33

АрмИнфо.19 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Ара Айвазяна индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение высоким уровнем армяно-индийских отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимопонимании. Обе стороны выразили готовность приложить практические усилия для укрепления и расширения двустороннего сотрудничества.

Министры иностранных дел подчеркнули тесное сотрудничество между Арменией и Индией в рамках международных структур. В этом контексте министр Айвазян поздравил министра Джайшанкара с избранием Индии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, выразив уверенность в том, что это членство будет служить интересам мира и общим целям безопасности.

Министры затронули вопросы безопасности и мира в большом ближне-средневосточном регионе. Обе стороны подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликтов с учетом интересов сторон. В этой связи Ара Айвазян поблагодарил своего коллегу за солидарность, проявленную к армянскому народу во время агрессии Азербайджана против Арцаха.

Министры иностранных дел Армении и Индии также обменялись мнениями о преодолении эпидемии COVID-19 и международном сотрудничестве в этой области, отметив, что единство должно быть приоритетом в борьбе с эпидемией. В этом контексте министр Айвазян высоко оценил поддержку Индии Армении во время эпидемии COVID-19 в начале прошлого года.