Пятница, 19 Февраля 2021 17:43

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3 на улице Ер.Кочара, собственные дома 79-95 на улице Врацян, жилой дом 8/1 на улице Алека Манукяна, жилой дом 37 на улице Исраеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 13 на пр. Багратуняца;

11:00-17:00 жилой дом 26 на улице Бабаяна, жилой дом 4а на улице Рубинянца, жилой дом 12 на улице Алиханяна, жилой дом 9 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилые дома 11, 18 на улице Киевяна, жилые дома 12, 14 на улице Орбели, жилой дом 12 на пр. Азатутяна, жилые дома 27, 56 на пр. Комитаса, Арабкирское отделение агентства записи актов гражданского состояния (ЗАГС), ЗАО “Еркахлуйс”, гражданин “Маргарян Арам”, ООО “Лугранак”, “САУТРЕЙД”, “СИ ПИ ЭС Ойл”, “РАН ОЙЛ”, ‘Нушикян ассоциация ”, гражданин “Ашот Керян”, ООО “Эка Церек”, гражданин “Эдуард Чароян”, гражданин “Карен Погосян”, гражданин “Егиш Егишян”, гражданин “Варужан Бейрутян”, ООО “Джраин каруйцнер”, “АБСЕО-АРТ”, гражданин “Карен Мкртчян”, ООО “Горнан”, гражданин ‘Давид Сардсян”, гражданин ‘Багдасар Карназян”, гражданин “Артем Заргарян”, гражданин “Артавазд Саакян”, НКО «Озеленение и охрана окружающей среды», ООО “Секюрити Дрим”, Русская Православная церковь, собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, сбственные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы Норагавита и 2-ом переулке, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Воскеат и Звартноц; частично город Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Ханджяна, Сероба Ахбюра в городе Арарат;

10:00-14:00 частично квартал ‘Каяран” в городе Масис; частично село Нор Харберд;

10:00-16:00 частично села Норамарг, Ранчпар и Аракс;

10:30-16:00 частично село Верин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Комитаса, Туманян в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-13։00 частично село Ариндж, частично ТЦ “Ариндж Мол”, северная автостанция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично кварталы ‘Багреванд”, “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.