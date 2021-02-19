Пятница, 19 Февраля 2021 17:43

АрмИнфо. В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Карена Фархояна 19 февраля возобновились слушания по резонансному делу об убийстве гражданина Грузии Погоса Погосяна, совершенного более 20 лет назад.

Новое расследование инициировала генеральная прокуратура, представившая протест в Апелляционный суд, который согласился с доводами обвинения. В качестве обвиняемого проходит бывший телохранитель Роберта Кочаряна Агамал Арутюнян по кличке Куку, которому инкриминируется убийство в 2001 году в кафе "Арагаст" по неосторожности гражданина Грузии Погоса Погосяна. Тогда решением суда Арутюнян получил 2 года условно и не провел в местах лишения свободы ни одного дня. В прошлом году генеральная прокуратура вернулась к этому делу.

Сегодняшнее заседание суда длилось несколько минут. По просьбе адвоката Агамала Арутюняна Роберта Беджаняна суд перенес на неделю рассмотрение дела, поскольку команда адвокатов ожидает ответов на свои вопросы от администрации прокуратуры, после получения и изучение которых не исключает возможности выноса ходатайства о самоотводе судьи.