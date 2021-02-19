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АрмИнфо. В интервью третьего президента Армении Сержа Саргсяна было много взаимоисключающих моментов. Об этом 19 февраля журналистам заявила руководитель фракции правящего парламентского блока "Мой шаг" Лилит Макунц.
По ее словам, заявления, озвученные третьим президентом РА, не становились предметом общественной политики, и в них больше
вопросов, чем ответов. Более того, они никак не отражались в политике возглавляемой экс- президентом партии. В частности, как
заметила глава фракции, эти заявления никак не проявлялись ни во время предвыборной кампании 2017 года, ни во время внеочередных
парламентских выборов 2018 года, ни в 2019, ни в во время войны в 2020 году. "Возникает естественный вопрос о том, почему эти заявления озвучиваются тогда, когда в них уже нет необходимости", - заявила Макунц.
Отвечая на вопрос о возможности создания следственной комиссии по расследованию обстоятельств войны в Карабахе, депутат отметила, что фракция "Мой шаг" поддерживает соответствующую инициативу лидера партии "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна, но выступает против участия в работе комиссии представителей внепарламентских сил, поскольку это противоречит требованиям Конституции.
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|Судебное заседание по делу телохранителя второго президента Армении перенесено
|Депутат: В интервью третьего президента Армении было много взаимоисключающих моментов
|Араратбанк в День рождения Ованнеса Туманяна дарит своим клиентам книги
|Артур Давтян: Прокуратура взяла на себя обязательство вернуть активы незаконного происхождения и восстановить социальную справедливость
|Дмитрий Ишханов играет Бетховена
|СНБ продолжает предварительное расследование уголовного дела о перевозке оружия из Арцаха в Армению
|ЕСПЧ вынес вердикт по делу "Самадов против Армении"
|Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов
|Главный уполномоченный по делам диаспоры отправится с двухнедельным визитом в Россию
|В Минобороны Армении сообщили о расширении круга бенефициаров, которые получат помощь вследствие военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|Дипломат: Лидеры Армении довели ситуацию до сегодняшней общими усилиями
|Политолог: Роберт Кочарян и Серж Саргсян используют последние патроны
|ВОЗ намерена оказать поддержку Армении в приобретении вакцин против коронавируса
|Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями при застройке прибрежных зон озера Севан
|За минувшие сутки в Армении выявлен 191 случай заражения коронавирусом
|Наира Зограбян рассказала о дискуссиях по Карабаху с представителями Единой России и КПРФ
|Вопросы военнопленных были на повестке межмидовских консультаций между Арменией и Германией
|Тарон Чахоян назначен заместителем руководителя аппарата премьер-министра Армении
|Температура воздуха в Армении понизится на 7-10 градусов
|КПП "Верхний Ларс" по-прежнему закрыт: скопилось более 550 грузовиков
|Омбудсмен: Присутствие азербайджанских военнослужащих в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении представляет собой угрозу спокойствию местных жителей
|Минобороны: На армяно-азербайджанской границе пограничных инцидентов зарегистрировано не было
|По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении ряда бывших должностных лиц возбуждены уголовные дела
|ЕС дополнительно направит гуманитарную помощь на 3 млн. евро пострадавшему в результате арцахского конфликта населению
|Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам воспользоваться преимуществами кредитных линий
|На 2021/2022 учебный год по программе бакалавриата Минобразования предоставит 2 918 беспланых мест, по магистратуре - 1 391
|В МИД России не обладают информацией о намерениях турецких <Серых волков> реализовывать проекты в Шуши
|Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
|Захарова: Российские миротворцы продолжают обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
|Министр обороны РА и глава ЮКЖД обсудили направления сотрудничества
|Генпрокуратура Армении: Преступления в ВС в 2020 году возросли в 3 раза, достигнув 3016
|Спикер парламента Армении и иранский посол обсудили арцахскую проблему
|Министр здравоохранения: Процесс идентификации останков тел военнослужащих вскоре будет завершен
|Состоялась научная конференция, посвященная дню дипломатических работников туркменистана
|Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В стране разразился политический кризис
|Политик: Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепь
|Военный эксперт: Россия готова помочь Армении в укреплении границ с Азербайджаном
|Омбудсмен Армении: ВС Азербайджана продолжают терроризировать жителей приграничных сел Капана
|Министр: Лишенные свободы лица снова получат возможность пользоваться правом на общение с внешним миром
|Карабахские семьи, нашедшие временный приют в Армении, будут получать пособие
|До конца текущего года ускоренными темпами будут построены дома для жителей села Шурнух Сюникской области Армении
|В Тегеране обсудили вопросы организации экономической выставки Армения-Иран-2021
|За сутки в Армении число заболевших коронавирусом составило 223, выздоровевших - 101
|Правительство Грузии во главе с Гахария ушло в отставку
|В ЕАЭС предложили разработать международный договор о научнотехническом сотрудничестве
|Офис Роберта Кочаряна призвал граждан принять участие в субботнем митинге оппозиции в Ереване
|От коронавируса скончался экс-министр сельского хозяйства Армении
|Ассамблея армян Европы призывает армянский народ к бдительности
|Обильный снегопад вызвал коллапс на дорогах Армении
|Главы МИД Армении и России обсудили вопросы, связанные с возвращением заложников и военнопленных
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна с Владимиром Путиным
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Визит Министра иностранных дел республики Узбекистан в Туркменистан
|Депутат: Работы по возвращению армянских военнопленных осуществляются в ежедневном режиме
|Венди Мортон: Ни одна страна не сможет успешно развиваться, если половина ее населения не будет вовлечена в этот процесс
|Состоялось очередное заседание рабочей группы по восстановлению Арцаха
|Депутат: В Армении необходимо создать комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны на паритетной основе
|Дипломат: Армения переживает жесточайший политический кризис
|Читать больше
|Дипломат: Лидеры Армении довели ситуацию до сегодняшней общими усилиями
|Политолог: Роберт Кочарян и Серж Саргсян используют последние патроны
|Политик: Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепь
|Военный эксперт: Россия готова помочь Армении в укреплении границ с Азербайджаном
|Дипломат: Армения переживает жесточайший политический кризис
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