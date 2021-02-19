Пятница, 19 Февраля 2021 16:58

АрмИнфо. В интервью третьего президента Армении Сержа Саргсяна было много взаимоисключающих моментов. Об этом 19 февраля журналистам заявила руководитель фракции правящего парламентского блока "Мой шаг" Лилит Макунц.

По ее словам, заявления, озвученные третьим президентом РА, не становились предметом общественной политики, и в них больше

вопросов, чем ответов. Более того, они никак не отражались в политике возглавляемой экс- президентом партии. В частности, как

заметила глава фракции, эти заявления никак не проявлялись ни во время предвыборной кампании 2017 года, ни во время внеочередных

парламентских выборов 2018 года, ни в 2019, ни в во время войны в 2020 году. "Возникает естественный вопрос о том, почему эти заявления озвучиваются тогда, когда в них уже нет необходимости", - заявила Макунц.

Отвечая на вопрос о возможности создания следственной комиссии по расследованию обстоятельств войны в Карабахе, депутат отметила, что фракция "Мой шаг" поддерживает соответствующую инициативу лидера партии "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна, но выступает против участия в работе комиссии представителей внепарламентских сил, поскольку это противоречит требованиям Конституции.