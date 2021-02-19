Пятница, 19 Февраля 2021 16:14

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 19 февраля посетил новое административное здание, выделенное Управлению по конфискации имущества незаконного происхождения, ознакомился с условиями работы, а также провел рабочее совещание с заместителем генерального прокурора РА Србуи Галян, прокурорами и экономистами.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с процессом широкомасштабных расследований, инициированных в рамках процесса конфискации имущества незаконного происхождения, организацией работы, существующими проблемами и путями их решения. В частности, речь шла об оценке стоимости исследуемой недвижимости, выявлении финансовых потоков, применении современных технологических решений для анализа, эффективности деятельности экономистов, занимающихся повышением профессионального потенциала, а также надлежащее осуществление конфискации незаконно приобретенного имущества.

Генеральный прокурор РА Артур Давтян отметил, что прокуратура РА взяла на себя обязательство вернуть активы незаконного происхождения, предпринимая шаги по восстановлению социальной справедливости. Следовательно, необходимо оправдать эти ожидания в соответствии с требованиями закона, уважая права собственности людей. Генеральный прокурор РА поручил прокурорам управления выполнять свои функции с еще большей последовательностью и активностью, чтобы в кратчайшие сроки на основании достаточных доказательств провести конфискацию незаконно приобретенного имущества.

Отметим, что 3 сентября прошлого года приказом Артура Давтяна на должность начальника управления по делам о взыскании незаконного

имущества Генпрокуратуры Армении назначен Сиро Амирханян, на

должность заместителя начальника Управления - Тигран Енокян, на

должности старших прокуроров - Ани Саркисян и Геворк Кочарян, а на

должность прокурора управления - Тигран Давтян. Ранее приказом

Генерального прокурора Армении от 1 сентября Србуи Галян была назначена на должность его заместителя, координирующего сферу функций по взысканию незаконного имущества. Статья 4-33 закона "О взыскании имущества незаконного происхождения", которыми устанавливаются соответствующие основные правовые процессы и функции, вступило в силу со дня назначения не менее трех прокуроров первого состава ответственного подразделения Генеральной прокуратуры РА. Учитывая, что уже назначены пять прокуроров ответственного управления, подразделение считается созданным, и вышеупомянутый закон, по сути, полностью вступил в силу.