Пятница, 19 Февраля 2021 16:08

АрмИнфо.Иные претендуют на Бетховена как на собственность, щедро рассыпая горсти нот и их горести. То плывя по течению, то претендуя на улов. В минувший юбилейный год к Бетховену кто только не прикасался – особенно к единственному фортепианному его концерту в миноре. Но когда бетховенский Третий заиграл Дмитрий Ишханов – 15-летний (!) пианист, все как-то сразу стало на свои места.

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Концерт Мальтийского филармонического под управлением Сергея Смбатяна шел в режиме онлайн. Все, включая пианиста, выступали в черных масках – кроме духовиков и дирижера.

Любой, кто пытается взглянуть в зеркало Бетховена, видит там клавиши. Казалось бы, почему не прочие раструбы и смычки? Не понять. Все равно что игнорировать линию сгиба, но зачем. В зеркале Бетховена всякий раз видны новые перспективы, убегающие далеко за горизонт. Туда, где свобода.

Третий до-минорный Бетховен, как и прочие собственные концерты, играл раз семь. В 1803-м появилась донельзя забавная рецензия: «Менее удачным стал Концерт до минор, который герр фон Б., известный как изысканный пианист, не смог исполнить удовлетворительно для публики». К счастью, сей обзор герру фон Б. не помешал.

Когда играешь Бетховена, ты сразу оказываешься в надежных руках. Его, Бетховена. А порой в надежных руках оказывается он сам.

Первое, что поражает в этом 15-летнем пианисте – содержательность игры. А еще – невероятной глубины и силы звук, очень четкий и чистый. Второе – уверенность в себе и в музыке. Третье – зрелость мысли. И далее – поэзия, способная понять прозу, нежность, которая сочетается с мускулами, невероятные каденции – особенно та, что правой рукой в Largo, ясная и романтичная. Кажется, он бы и мелодраму сыграл с редким достоинством.

Отвага – не помеха воображению. Из игры Дмитрия Ишханова вы узнаете много нового. Он делает свои открытия. Он наполняет и переполняет ноты жизнью. Бетховенские идеи опять удивляют, опять ошарашивают из-за угла, будят любопытство и тащат на глубину, в сине-черную бездну.

Глубина – она здесь во всем. Глубина наведения резкости, точная фокусировка. Красивые яркие подлежащие и сказуемые. Время, остановленное в Largo – когда задерживаешь дыхание, обескураженный простотой и красотой. И пением, которым мог бы гордиться любой оперный певец.

Когда играет Дима Ишханов, Бетховену не нужно притворяться собой – он такой как есть.

Послушайте запись – один из положительных моментов пандемии. Это про Бетховена в нашем новом мире.

Запись, впрочем, можно и посмотреть – и увидеть, что за пультом Мальтийского филармонического оркестра священнодействует Сергей Смбатян. Еще один алхимик звука, верящий в категорический императив.

Автор Лина Гончарская

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