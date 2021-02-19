Пятница, 19 Февраля 2021 15:57

АрмИнфо. Следственный отдел Службы национальной безопасности РА продолжает предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по делам о незаконном приобретении, хранении, транспортировке, продаже огнестрельного оружия, пуль, боеприпасов, взрывчатых веществ устройств из Республики Арцах на территорию Республики Армения.

Как передает пресс-служба СНБ, в результате эффективных следственных и иных судебных действий, предпринятых органом предварительного следствия, а также параллельных оперативно-розыскных мероприятий, выявлена личность лица, которое незаконно приобрело оружие и боеприпасы с поля боя. Имеется достаточно доказательств того, что заместитель начальника Кашатагского районного управления полиции А.Б., после поездки в Джебраил незаконно приобрел ящик с боеприпасами и патронами ми, аксессуары для чистки оружия, 22 винтовки , гранату, а также всего 45 единиц огнестрельного оружия типа <АК>. С 27 сентября 2020 года по ноябрь того же года указанные боеприпасы незаконно перевозились по частям и хранились в подсобных строениях квартиры его знакомого С.Г. в селе Тег Сюникской области Армении, чтобы впоследствии часть из них продать. Другая же часть планировалось сдать государству посредством отдельных граждан в целях получения поощрений и вознаграждений якобы за хорошую разъяснительную работу.

Более того, в результате масштабных следственных и иных правовых действий, предпринятых в ходе предварительного расследования, было получено достаточное количество доказательств того, что А.Б. незаконно продал два незаконно приобретенных автомата АК своему знакомому С.Б. за определенную сумму. Последний, в свою очередь, хранил оружие в квартире своего фактического проживания, после чего 3 ноября 2020 года договорился с другим лицом о его продаже за 500-600 долларов за штуку.

А.Б. арестован за совершение вышеуказанных преступных действий на основании прямого подозрения в совершении преступления . Ходатайство направлено в суд для избрания в качестве меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу принимаются уголовно-оперативно-розыскные мероприятия по выявлению иного возможного оружия и боеприпасов, незаконно вывезенных с поля боя на территорию Республики Армения, и возбуждению уголовных дел в отношении всех причастных к нему лиц.