Пятница, 19 Февраля 2021 15:56

АрмИнфо.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес вердикт по делу <Самадов против Армении>.

Так, согласно сообщению представительства РА в ЕСПЧ, решение по иску было вынесено на заседании 18 февраля.

<В настоящем деле заявитель предположительно владел недвижимостью в Кельбаджарском районе, которую он покинул в 1993 году.

Последний подал жалобу в Европейский суд в 2008 году, более чем через 6 лет после ратификации Арменией Европейской конвенции о правах человека. Более того, прошло более 15 лет с тех пор, как заявитель был насильственно выселен из предположительно принадлежащей ему собственности. При таких обстоятельствах Европейский суд, даже принимая во внимание статус беженца заявителя, счел слишком запоздалым подачу иска через шесть лет после ратификации Арменией Конвенции. Европейский суд признал жалобу неприемлемой>, - говорится в сообщении представительства РА в ЕСПЧ.