Пятница, 19 Февраля 2021 15:54

АрмИнфо. Консалтинговая компания MPG (Marketing Professional Group), которая представляет в Армении Gallup International Association, опубликовала результаты очередного опроса, касающегося внутриполитической ситуации в Армении - «Есть ли действительно необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов?»

В ходе пресс-конференции, руководитель MPG Арам Навасардян рассказал, что опрос проводился с 15 по 17 февраля посредством телефонных звонков, география которого охватила все регионы Армении, включая приграничные общины, объем выборки составил 801, ошибка выборки +/- 3,5%.

В частности, он отметил, что результаты опроса показали, что деятельность всех политических деятелей Армении (нынешних и бывших) со стороны общественности была оценена в диапазоне ниже среднего. «То есть у нас нет ни одного политика, чья деятельность оценивалась бы в положительном ключе», - подчеркнул глава MPG.

Так, по словам Навасардяна, по 5-бальной шкале премьер-министр Армении Никол Пашинян набрал 2,8 баллов, президент Армении Армен Саркисян - 2,3 балла, первый президент Левон Тер-Петросян – 1,7 баллов, второй президент Роберт Кочарян - 2 балла, третий президент Серж Саргсян - 1,7 баллов, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян - 2,2 балла, лидер фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян - 1,8 баллов, лидер партии «Родина» - Артур Ванецян 1.5 баллов, лидер движения спасения Родины Вазген Манукян и глава АРФД Ишхан Саателян – по 1,6 баллов.

При этом главной причиной поражения в Арцахской войне 32% респондентов считают представителей бывших властей Армении, 28,8% - Никола Пашиняна и его правительство, 16,1% - Турцию и ее военную поддержку Азербайджану,10,2% опрошенных считают, что Армения и Арцах не проиграли, 4,4% - виновными считают отдельных офицеров Армии обороны Арцаха и ВС Армении, 19,2% - представили другие ответы, и 7,7% - затруднились со своими оценками.

На вопрос «К чему должна стремиться Армении в арцахском вопросе?», большинство опрошенных (30,7%) настаивают на возвращении Шуши, Гадрута и 7 районов, 27,7% - видят необходимость в стабилизации ситуации в пределах имеющихся границ, 20,2% - полагают, что необходимо вернуть только Шуши и Гадрут, 3,1% - принять территориальную целостность Азербайджана, сдать Арцах и завершить конфликт, 10% - представили другие варианты, и 8,2% - затруднились ответить.

Примечательно, что 37,1% респондентов придерживаются мнения, что в Армении необходимо провести внеочередные парламентские выборы, 21,3% - считают, что скорее да, чем нет, 13,6% - скорее нет, чем да, и вообще не видят необходимости в их проведении 19,7%. «Как мы видим, порядка 58% респондентов ответили, что есть необходимость в проведение внеочередных парламентских выборов», - заметил Навасардян.

При этом, большинство опрошенных (41,2%) считают, что выборы должны проходить под руководством Никола Пашиняна, 28,2% - придерживаются обратного мнения, 7,9% - со стороны предложенного оппозицией временного правительства, 13,9% - затруднились с ответом, и 8,9% - предложили другие варианты.

С заявлением правящей партии «Мой шаг» о том, что нет необходимости в проведении внеочередных парламентских выборов, согласились 28,2% опрошенных, 11,7% ответили, скорее да, чем нет, 15,9% – скорее нет, чем да, 35% - категорично не согласны с заявлением «Моего шага», и 9,2% - затруднились с ответом. «То есть порядка 51% респондентов не согласны с подобным решением», - сказал он.

Если в ближайшее воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы - 33,1% респондентов отдадут свои голоса за «Мой шаг», 4,4% - за «Процветающую Армению», 2,6% - за «Просвещенную Армению», 2,2% - за РПА, 2,2% - АРФД , 0,9% - «Родина», 0,7% - «Республика», 0,4% - «Сасна Црер» и др.

За Роберта Кочаряна свои голоса готовы отдать 5,6% опрошенных, за Вазгена Манукяна - 0,9%. При этом 27,2% ни за кого не хотят отдавать свои голоса, а 15,7% - затруднились с ответом. «В целом, получается, что порядка 40% опрошенных не знают за кого отдать свой голос», - заметил Навасардян.

После подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, 38,8% респондентов считают, что Никол Пашинян должен продолжить возглавлять правительство Армении, за его отставку проголосовали 43,6%. В этом контексте глава MPG привел показатели, зарегистрированные в результате опроса за 13 ноября, когда за отставку Пашиняна проголосовали 35% опрошенных. Таким образом, как далее продолжил Навасардян, данный показатель с ноября возрос на 8%.

Февральское исследование MPG включало также вопросы, касающиеся интервью 2-го и 3-го президентов Армении. Так, согласно результатам, интервью Сержа Саргсяна смотрели только 26% опрошенных. При этом из них 15,9% оценивают заявления 3-го президента РА исключительно положительно, 22,6% - скорее положительно, 15,4% – скорее отрицательно и 40,4% - отрицательно. Интервью Роберта Кочаряна смотрели 35,1% респондента, из коих положительную оценку дали 24,2%, 22,4% - скорее положительную,11% - скорее отрицательную, 36,3% - отрицательную.

При этом поддержать оппозицию на предстоящем митинге, который состоится 20 февраля, выразили готовность только 9,4% опрошенных по всей Армении, в Ереване доля поддерживающих оппозиционное движение составила 12%.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.