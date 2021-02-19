Пятница, 19 Февраля 2021 13:23

АрмИнфо.Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян отправится с двухнедельным визитом в Российскую Федерацию. Решение об этом подписал премьер-министр РА Никол Пашинян.

Согласно сообщению правительства РА, Заре Синанян и начальник управления мониторинга и реализации программ аппарата Главного уполномоченного по делам диаспоры Лиана Симонян будут находиться в России с 25 февраля по 7 марта. Они посетят Москву с 24 февраля по 3 марта, Тюмень - 3-4 марта, Челябинск - 4-5 марта, Екатеринбург - с 5 по 7 марта включительно.

Цель командировки, говорится в решении главы правительства, обсуждение вопросов сотрудничества с представителями действующих в России армянских структур, деловых кругов и журналистов