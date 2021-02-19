Пятница, 19 Февраля 2021 13:21

АрмИнфо. О возрождении дебатного движения в школах, колледжах и вузах и развитии школьного самоуправления заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

Дебаты – это не только интеллектуальная ролевая игра, это настоящая образовательная технология, считает министр. «Дебаты Они формируют навыки критического мышления, учат анализировать информацию, работать в команде, формулировать вопросы и отвечать на них.

Участники дебатов меньше подвержены пропаганде и популистским идеям, потому что участие в них формирует умение аргументировать свою позицию. Этот навык переносится и в реальную жизнь и делает молодых людей требовательными в отношении того потока информации, который они получают. Ребята, взаимодействуя друг с другом, укрепляют свои социальные связи и доверие друг к другу», - написал глава ведомства на своей странице в Facebook.

Министр добавил, что успех в дебатах не зависит от социального статуса семьи, места рождения. Здесь главное – кругозор, характер, стремление и мотивация аргументированно отстаивать свою позицию. А для этого надо читать больше книг, смотреть познавательные передачи, развивать навыки коммуникации, аргументации, постоянно работать над собой.

«Мы стремимся к тому, чтобы у школьников было как можно больше возможностей для развития. Национальная академия образования им. И. Алтынсарина разработала специальное методическое руководство. На его основе казахстанские школы могут внедрять у себя школьное самоуправление», - отметил А.Аймагамбетов.

Как выглядит школьное самоуправление?

Обычно проводятся выборы среди учеников, и избираются члены школьного парламента. В структуре могут быть и исполнительные органы, каждый из которых отвечает за свое направление. Действие этой системы позволяет школьникам лучше понять управленческую деятельность, повысить политическую и правовую культуру, а также воспитывает ответственность и самостоятельность.

Почему это важно?

В первую очередь, появляется возможность для проявления инициативы, принятия решений и осуществления их в интересах всех школьников. Школьное самоуправление способствует демократизации образовательного процесса, развитию лидерских качеств, реализации социально значимых проектов и совместному решению имеющихся проблем.

«Самоуправление, как и дебаты, в ближайшее время станет неотъемлемой частью воспитательной работы в организациях образования. И не только среднего, но и ТиПО и ВиПО. В каждой школе, каждом колледже или вузе мы будем поддерживать проекты, которые направлены на творческое и интеллектуальное развитие детей и молодежи. Воспитательная работа в организациях образования очень важна. Эти и другие проекты будут на системной основе реализовываться в образовательных учреждениях. Казалось бы, такие незначительные инициативы, но на самом деле они имеют очень важное значение для нашего общества. Участие в дебатах и самоуправлении повышает доверие друг к другу, качество социальных связей, таким образом повышая социальный капитал и уровень общественного доверия», - резюмировал глава МОН.