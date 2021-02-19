Пятница, 19 Февраля 2021 12:12

АрмИнфо. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать поддержку Армении в приобретении вакцин против коронавируса и предотвращении ненадлежащего применения антибиотиков в процессе лечения. Об этом в ходе онлайн встречи-обсуждения с министром здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

В свою очередь министр здравоохранения выразила благодарность ВОЗ за оказанную помощь в борьбе с пандемией. Она отметила, что на сегодняшний день есть необходимость в улучшении возможностей реабилитационных центров.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся улучшения реабилитационных услуг и психического здоровья в послевоенный период, внедрения системы всеобщего медицинского страхования, повышения доступности медицинских услуг для населения.