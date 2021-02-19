Пятница, 19 Февраля 2021 12:11

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями при застройке прибрежных зон озера Севан. Предварительное расследование поручено Следственному комитету РА, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РА.

Согласно истонику, на основании информации, предоставленной Министерством окружающей среды РА, департамент защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры провел обширное исследование законности построек в прибрежной зоне озера Севан. Для этого были запрошены и получены необходимые документы от Комитета кадастра РА, Министерства окружающей среды РА, Гегаркуникской областной администрации РА, ГНКО "Национальный парк Севан", которые были изучены в сочетании с отраслевым законодательством. В результате исследований было установлено, что на территориях, прилегающих к озеру Севан ниже отметки в 1905,0 метра, по состоянию на 10 августа 2020 г. находятся 110 объектов общественного и промышленного значения. Их общая площадь составляет около 110 371 кв. м. Права собственности на эти земли, строительство и аренду, а также права собственности на здания были приобретены в течение 2011-2020 годов. Между тем, согласно постановлению правительства РА от 18 декабря 2008 года строительство объектов ниже отметки 1905 метров запрещено, поскольку оказывают прямое о косвенное воздействие на восстановление, сохранение и воспроизводство флоры и фауны Севана, влияя также на качество воды.

Таким образом, исследования показывают, что компетентные должностные лица ГНКО "Национальный парк Севан>", не выполнили свои обязанности по охране озера, что привело к тяжелым последствиям для его экосистемы. Учитывая, что в ходе исследования было выявлено достаточно данных, свидетельствующих о наличии признаков злоупотребления служебным положением должностными лицами, Генеральная прокуратура РА возбудила уголовное дело по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА.

Отметим, что 1 февраля стартовали работы по демонтажу всех незаконных строений и зданий, а также конструкций, возведенных ниже 1901,5 метра. Из 1600 подобных строений демонтировано уже более 30. По сравнению с показателями февраля прошлого года, уровень воды в Севане поднялся на 12 сантиметров, и правительство намерено сохранить эту тенденцию. Контракты примерно с 1000 арендаторами на Севане продлеваться не будут, а с некоторыми будут расторгнуты из-за выявленных нарушений. Министерство окружающей среды намерено избавить прибрежную часть Севана не только от незаконных построек, но и от арендаторов.

Напомним, что 26 января министерство сообщило о намерении демонтировать все строения и здания находящиеся ниже 1901,5 метра. Для этой цели правительство выделило 208 миллионов драмов.