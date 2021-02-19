Пятница, 19 Февраля 2021 12:00

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 2 931 тест на коронавирус, из коих зарегистрировали 191 случай заражения. При этом выздоровело 213 человек, зарегистрировано 2 летальных исхода.

Фактическое лечение на данный момент в медучреждениях получают 4 266 пациентов.

В общей сложности, в Армении было проведено 697 288 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 170 011 граждан (24,4%), выздоровело - 161 790 человек (95,2%), скончалось - 3 158 (1,9%).