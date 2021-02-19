Пятница, 19 Февраля 2021 11:44

АрмИнфо.Основная тема дискуссий с парламентским руководящим составом <Единой России> и КПРФ в Госдуме и Совете Федерации в эти дни яавляется Арцах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат парламентской фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

<Гуманитарный кризис в послевоенном Арцахе, вопрос возвращения военнопленных без каких-либо предусловий, проблема без вести пропавших.

Я передала своим российским коллегам те списки военнопленных и попавших в плен гражданских лиц, которые были отправлены в Европейский суд, и уверена, что будет сделано максимум для возвращения пленных>, - написала Зограбян.

Отметим, что точных данных о количестве армянских пленных, оказавшихся у Азербайджана до сих пор нет. Правозащитники утверждает, что их число превышает 300, меж тем в Баку подтверждают наличие 62 добровольцев из Ширакской области РА, захваченных после подписания перемирия