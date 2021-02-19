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АрмИнфо.Армения и Германия провели межмидовские политические консультации в формате видеоконференции.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, с армянской стороны консультации возглавил замминистра иностранных дел Авет Адонц, с германской - директор по вопросам Восточной Европы, Кавказу и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэль Зиберт.
В ходе консультаций собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в их числе: активизация политического диалога, важность организации взаимных визитов на высоком уровне, финансово-экономическую, а также политику развития и текущие проекты в гуманитарной сфере, взаимодействие на международных площадках.
Стороны также коснулись нагорно-карабахского конфликта и вопросов региональной безопасности, указав важность достижения, в том числе и окончательного урегулирования конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Особое внимание было уделено вопросам военнопленных и оказанию гуманитарной помощи.
|СНБ продолжает предварительное расследование уголовного дела о перевозке оружия из Арцаха в Армению
|ЕСПЧ вынес вердикт по делу "Самадов против Армении"
|Итоги опроса Gallup International Association: 58% респондентов видят необходимость в проведении внеочередных парламентских выборов
|Главный уполномоченный по делам диаспоры отправится с двухнедельным визитом в Россию
|В Минобороны Армении сообщили о расширении круга бенефициаров, которые получат помощь вследствие военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|Дипломат: Лидеры Армении довели ситуацию до сегодняшней общими усилиями
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|Тарон Чахоян назначен заместителем руководителя аппарата премьер-министра Армении
|Температура воздуха в Армении понизится на 7-10 градусов
|КПП "Верхний Ларс" по-прежнему закрыт: скопилось более 550 грузовиков
|Омбудсмен: Присутствие азербайджанских военнослужащих в непосредственной близости от сел Сюникской области Армении представляет собой угрозу спокойствию местных жителей
|Минобороны: На армяно-азербайджанской границе пограничных инцидентов зарегистрировано не было
|По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении ряда бывших должностных лиц возбуждены уголовные дела
|ЕС дополнительно направит гуманитарную помощь на 3 млн. евро пострадавшему в результате арцахского конфликта населению
|Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам воспользоваться преимуществами кредитных линий
|На 2021/2022 учебный год по программе бакалавриата Минобразования предоставит 2 918 беспланых мест, по магистратуре - 1 391
|В МИД России не обладают информацией о намерениях турецких <Серых волков> реализовывать проекты в Шуши
|Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
|Захарова: Российские миротворцы продолжают обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
|Министр обороны РА и глава ЮКЖД обсудили направления сотрудничества
|Генпрокуратура Армении: Преступления в ВС в 2020 году возросли в 3 раза, достигнув 3016
|Спикер парламента Армении и иранский посол обсудили арцахскую проблему
|Министр здравоохранения: Процесс идентификации останков тел военнослужащих вскоре будет завершен
|Состоялась научная конференция, посвященная дню дипломатических работников туркменистана
|Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В стране разразился политический кризис
|Политик: Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепь
|Военный эксперт: Россия готова помочь Армении в укреплении границ с Азербайджаном
|Омбудсмен Армении: ВС Азербайджана продолжают терроризировать жителей приграничных сел Капана
|Министр: Лишенные свободы лица снова получат возможность пользоваться правом на общение с внешним миром
|Карабахские семьи, нашедшие временный приют в Армении, будут получать пособие
|До конца текущего года ускоренными темпами будут построены дома для жителей села Шурнух Сюникской области Армении
|В Тегеране обсудили вопросы организации экономической выставки Армения-Иран-2021
|За сутки в Армении число заболевших коронавирусом составило 223, выздоровевших - 101
|Правительство Грузии во главе с Гахария ушло в отставку
|В ЕАЭС предложили разработать международный договор о научнотехническом сотрудничестве
|Офис Роберта Кочаряна призвал граждан принять участие в субботнем митинге оппозиции в Ереване
|От коронавируса скончался экс-министр сельского хозяйства Армении
|Ассамблея армян Европы призывает армянский народ к бдительности
|Обильный снегопад вызвал коллапс на дорогах Армении
|Главы МИД Армении и России обсудили вопросы, связанные с возвращением заложников и военнопленных
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна с Владимиром Путиным
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Визит Министра иностранных дел республики Узбекистан в Туркменистан
|Депутат: Работы по возвращению армянских военнопленных осуществляются в ежедневном режиме
|Венди Мортон: Ни одна страна не сможет успешно развиваться, если половина ее населения не будет вовлечена в этот процесс
|Состоялось очередное заседание рабочей группы по восстановлению Арцаха
|Депутат: В Армении необходимо создать комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны на паритетной основе
|Дипломат: Армения переживает жесточайший политический кризис
|Конституционный суд Армении перенес рассмотрение вопроса о соответствии внесенных армянским парламентом поправок в Конституцию
|Лавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января
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|Премьер-министр Армении: Мы должны по-новому отстроить Армению, Ширакскую область, Гюмри
|Министр: Любой университет - это история традиций, а ректор, независимо от его личности, должен стать носителем этих традиций
|Президент Армении планирует созвать заседание Попечительского совета фонда "Айастан"
|Замминистра: Общее количество приграничных общин Армении, включенных в программу социального содействия, составит 77
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|Политик: Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепь
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