Пятница, 19 Февраля 2021 11:44

АрмИнфо.Армения и Германия провели межмидовские политические консультации в формате видеоконференции.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, с армянской стороны консультации возглавил замминистра иностранных дел Авет Адонц, с германской - директор по вопросам Восточной Европы, Кавказу и Центральной Азии МИД ФРГ Михаэль Зиберт.

В ходе консультаций собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в их числе: активизация политического диалога, важность организации взаимных визитов на высоком уровне, финансово-экономическую, а также политику развития и текущие проекты в гуманитарной сфере, взаимодействие на международных площадках.

Стороны также коснулись нагорно-карабахского конфликта и вопросов региональной безопасности, указав важность достижения, в том числе и окончательного урегулирования конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Особое внимание было уделено вопросам военнопленных и оказанию гуманитарной помощи.