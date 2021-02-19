Пятница, 19 Февраля 2021 10:38

АрмИнфо. С 21 по 22 февраля температура воздуха в Армении понизится на 7-10 градусов. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

Источник отмечает, что 19 февраля ночью, 21-го февраля в отдельных регионах, 20-го в большинстве регионов время от времени ожидается снег. Днем 21-го, с 22 по 23 февраля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 5-10 м/с.

В Ереване 19-го февраля ожидается слабый снег. 20-го февраля ночью и 21-го февраля ожидается снег, днем 21-го, а также с 22 по 23 февраля прогнозируется погода без осадков.