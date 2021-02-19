Согласно источнику, автодорога Берд-Чамбарак, Варденяцский перевал и дороги ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона закрыты. Повороты Дилижана, автодороги Сюникского региона, межобщинные автодороги Амасийского района Ширакского региона труднопроходимы На автодорогах Ванадзор-Дилижан, Ташир-Привольное, Спитак-Гюмри и поворотах Спитака местами наблюдается гололедица. На участке Сараван-<Зангер>, в Сюникском регионе (кроме городов Капан и Мегри) и в районе Ахурян Ширакского региона идет снег. Согласно полученным данным из департамента по ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда- Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. Со стороны России на КПП скопилось более 550 грузовиков

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