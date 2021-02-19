Пятница, 19 Февраля 2021 10:37

АрмИнфо. Даже один выстрел нарушает мирную и спокойную жизнь сельчанина, ставит под угрозу его жизнь и здоровье, жизнь и здоровье его ребенка, этот выстрел лишает сельского жителя возможности обрабатывать свою землю и пользоваться имуществом.

Об этом говорится в заявлении офиса Защитника прав человека в связи с появившимися в последние дни сообщениями о том, что обстрелы азербайджанскими военными приграничных сел Сюникской области Армении якобы носят нерегулярный характер, что они часто стреляют в воздух, и это обстоятельство снижает риски.

Но, как считает офис Омбудсмена, сложно определить, чем они отличаются хаотичные выстрелы от обычных. "Например, 5 выстрелов за 10 минут - это обычные выстрелы или нет, или 10 выстрелов за 5 минут? И как, в конце концов, сельчанин должен определить, какой

выстрел хаотичный, а какой нет? Если сельчанин предполагает, что выстрел был произведен в воздух, то что, он может быть спокойным? Какая разница, в воздух или в сторону села был произведен выстрел?", - задают вопросы в офисе Защитника прав человека. Между тем, как считают в офисе, любой выстрел, произведенный азербайджанскими военными, следует рассматривать как регулярную стрельбу в направлении сел. "Это уже хорошо установленный факт, что азербайджанская стрельба из малокалиберного и крупнокалиберного оружия является регулярной в непосредственной близости от армянских деревень, даже с расстояния менее 1 км. Азербайджанские военнослужащие прекрасно понимают, что их выстрелы отчетливо слышны в селах, беспокоя мирных жителей и, в первую очередь, детей, нарушая их покой и мирную жизнь. Следовательно, присутствие азербайджанских военнослужащих в непосредственной близости от сел Сюникской области или на дорогах, соединяющих общины региона, любое их движение по этим дорогам нарушает международно гарантированные права мирных жителей Сюника, представляет собой угрозу их спокойствию", - говорится в заявлении.