АрмИнфо.Шагая в ногу со временем, Банк ВТБ (Армения) в рамках потребительского кредитования предлагает клиентам-физическим лицам воспользоваться продуктом “Kредитная линия”.
Кредитная линия может стать наилучшим решением в тех случаях, когда требуются деньги на неотложные затраты. Именно поэтому востребованность этого кредитного продукта среди клиентов растет с каждым днем.
Кредитные линии Банка ВТБ (Армения) - это выгодный и универсальный инструмент, предоставляющий возможность пользоваться кредитными средствами бесплатно!
Основные преимущества кредитных линий:
Основные условия кредитования:
Решение о предоставлении кредитной линии принимается в течение 1-ого рабочего дня с момента подачи заявки.
Более подробную информацию об условиях и тарифах кредитных линий, а также требованиях и применяемых комиссиях можно узнать на сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылкам https://www.vtb.am/ru/credits/kreditnye-karty, https://www.vtb.am/ru/credits/overdraft, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.