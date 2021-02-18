Четверг, 18 Февраля 2021 20:18

АрмИнфо. По всей длине линии соприкосновения армяно-азербайджанской границы 17 и 18 февраля пограничных инцидентов зарегистрировано не было, сохранялась оперативная стабильная обстановка. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Армении.

Ссылаясь на полученные данные от Службы национальной безопасности (СНБ), оборонное ведомство сообщает, что на участке Воротан-Давид Бэк межгосударственной автодороги Горис-Капан, контролируемой пограничными войсками СНБ, происшествий также зарегистрировано не было.

<Подразделения ВС Армении и пограничные войска СНБ контролируют ситуацию по всему периметру госграницы>, - говорится в источнике.