Четверг, 18 Февраля 2021 20:00

АрмИнфо. Еврокомиссия приняла решение предоставить дополнительно гуманитарную помощь на 3 млн. евро гражданскому населению, в том числе вынужденно перемещенным лицам, пострадавшим в результате широкомасштабных боевых действий в Арцахе и на прилегающих территориях. Об этом говорится в официальном сообщении Европейской комиссии.

В рамках этого содействия гуманитарные организации-партнеры ЕС смогут поставить пострадавшему населению продукты питания, зимние принадлежности, обеспечить убежищем и предоставить другие потребности, а также обеспечить необходимыми медицинскими услугами и психологической поддержкой.

Сообщается, что в целом, усилиями ЕС с сентября 2020 года - с начала военных действий - уже была мобилизирована гуманитарная помощь в размере 6.9 млн. евро.

<После прекращения боевых действий в регионе продолжается тяжелый гуманитарный кризис, обострению которого в настоящее время способствуют суровая зима и пандемия коронавируса. ЕС увеличил поддержку гражданам, пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе, что позволит предоставить предметы первой необходимости наиболее нуждающимся в этом гражданам>, - сказал Комиссар по антикризисному управлению ЕС Янез Ленарчич.