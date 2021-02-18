Четверг, 18 Февраля 2021 19:13

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении планирует представить на утверждение правительству законопроект, согласно которому вузы страны получат в 2021/2022 учебном году 2 918 бесплатных и 22 300 платных мест для приема на бакалавриат. На магистратуру будет выделено 1391 место, из коих 1099 - в государственные ВУЗы. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, согласно источнику, по программе бакалавриата предусмотрено 88 бесплатных мест предоставить иностранным гражданам, из коих 70 - представителям диаспоры, 13 - по межгосударственным договорам, из коих 5 мест для обучения граждан Республики Казахстан на военно-медицинском факультете Ереванского государственного медицинского университета им. Гераци.

По образовательной программе бакалавриата для Республики Арцах выделено 60 целевых мест, по программе Министерства обороны <Честь имею> - 350, число резервных мест составит 62. Как и годами ранее, в этом году для выпускников образовательных учреждений по программе <Араратский бакалавриат> предусмотрены отдельные места приема. Сообщается, что в 2021/2022 учебном году прием в магистратуру будет осуществляться также по ряду новых специальностей, в частности <Геодезия и кадастр>, <Географические информационные системы>, <Машиностроение>, <Инженерия земельных и водных ресурсов>, <Агропромышленные технологии> и <Точное сельское хозяйство>, <Государственное и военное управление>, <Системы искусственного интеллекта>, <Управление ядерными технологиями>, <Экономика инноваций>, <Управление человеческими ресурсами>, <Маркетинговые коммуникации>, <Организация и управление бизнесом общественных услуг>, <Прикладная статистика> и др.

Согласно данному проекту для абитуриентов магистратуры, имеющих равные баллы, предусмотрено 9 резервных мест.