Четверг, 18 Февраля 2021 19:04

АрмИнфо. В МИД России не обладают информацией о намерениях турецкой партии <Националистическое движение> ( политическое крыло группировки <Серые волки> - ред.) реализовывть проекты в Шуши и других частях Нагорного Карабаха.

Так, 18 февраля в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу выразить позицию Москву по этому вопросу, отметила, что они не обладают информацией по этому вопросу.

Захарова напомнила, что в результате договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года сейчас Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни - коллективными усилиями. <И для этого нужно, чтобы и Армения, и Азербайджан, и все страны соседи действовали с единых позиций, содействуя налаживанию диалога всех проживающих на территории региона народов, помогали разблокированию экономических и транспортных связей, обеспечивали охрану памятников истории и культуры>, - казала представитель российского МИД, указав очевидность того, что единые позиции предполагают установление прочного мира, на основе которого, люди возвращаясь в регионы будут выстраивать жизнь по целому ряду направлений. При этом на просьбу прокомментировать намерения властей Турции продать здания двух армянских церквей на территории страны, она затруднилась дать оценку этим действиям. При этом представитель российского МИД призналась, что сама была удивлена, когда на каком­то этапе своей жизни узнал, что в мире достаточно популярная практика продажи культовых объектов. <И эта практика, опять же воздержусь от оценок, но эта практика очень распространена. Речь идет о внутреннем национальном законодательстве каждого государства>, - сказала Захарова.