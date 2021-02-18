Четверг, 18 Февраля 2021 18:41

АрмИнфо. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора продолжили обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Кремля, имеется в виду координация действий России и Турции в интересах социально-экономического развития региона. <Выражено удовлетворение в связи с началом работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня>, - отмечается в сообщении Кремля.

Также сообщается, что с обеих сторон подчёркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях. В числе приоритетов осуществление крупных совместных проектов в энергетике.