Четверг, 18 Февраля 2021 18:17

АрмИнфо. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Об этом 18 февраля в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом добавив, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, на двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Захарова также констатировала, что продолжаются работы по очистке местности от взрывоопасных предметов , обеспечивается возвращение беженцев в Нагорный Карабах. <Выполнение заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года обсуждалось 17 февраля в ходе телефонных разговоров президента РФ и премьер-министра РА, а также глав МИД России и Азербайджана, и на встрече главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с армянским коллегой Ара Айвазяном в Москве.

Продолжается работа в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным сопредседательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России. Об итогах второго заседания группы, которое состоялось 12 февраля в формате видеоконференции, сообщалось на сайте правительства РФ>, - резюмировала Захарова.