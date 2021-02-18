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|Министр здравоохранения: Процесс идентификации останков тел военнослужащих вскоре будет завершен
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АрмИнфо. Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Об этом 18 февраля в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом добавив, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, на двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Захарова также констатировала, что продолжаются работы по очистке местности от взрывоопасных предметов , обеспечивается возвращение беженцев в Нагорный Карабах. <Выполнение заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года обсуждалось 17 февраля в ходе телефонных разговоров президента РФ и премьер-министра РА, а также глав МИД России и Азербайджана, и на встрече главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с армянским коллегой Ара Айвазяном в Москве.
Продолжается работа в рамках трехсторонней рабочей группы под совместным сопредседательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России. Об итогах второго заседания группы, которое состоялось 12 февраля в формате видеоконференции, сообщалось на сайте правительства РФ>, - резюмировала Захарова.
|Минобороны: На армяно-азербайджанской границе пограничных инцидентов зарегистрировано не было
|По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении ряда бывших должностных лиц возбуждены уголовные дела
|ЕС дополнительно направит гуманитарную помощь на 3 млн. евро пострадавшему в результате арцахского конфликта населению
|На 2021/2022 учебный год по программе бакалавриата Минобразования предоставит 2 918 беспланых мест, по магистратуре - 1 391
|В МИД России не обладают информацией о намерениях турецких <Серых волков> реализовывать проекты в Шуши
|Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе
|Захарова: Российские миротворцы продолжают обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в Карабахе
|Министр обороны РА и глава ЮКЖД обсудили направления сотрудничества
|Генпрокуратура Армении: Преступления в ВС в 2020 году возросли в 3 раза, достигнув 3016
|Спикер парламента Армении и иранский посол обсудили арцахскую проблему
|Министр здравоохранения: Процесс идентификации останков тел военнослужащих вскоре будет завершен
|Состоялась научная конференция, посвященная дню дипломатических работников туркменистана
|Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил об отставке. В стране разразился политический кризис
|Политик: Политическое поле Армении напоминает замкнутую цепь
|Военный эксперт: Россия готова помочь Армении в укреплении границ с Азербайджаном
|Омбудсмен Армении: ВС Азербайджана продолжают терроризировать жителей приграничных сел Капана
|Министр: Лишенные свободы лица снова получат возможность пользоваться правом на общение с внешним миром
|Карабахские семьи, нашедшие временный приют в Армении, будут получать пособие
|До конца текущего года ускоренными темпами будут построены дома для жителей села Шурнух Сюникской области Армении
|В Тегеране обсудили вопросы организации экономической выставки Армения-Иран-2021
|За сутки в Армении число заболевших коронавирусом составило 223, выздоровевших - 101
|Правительство Грузии во главе с Гахария ушло в отставку
|В ЕАЭС предложили разработать международный договор о научнотехническом сотрудничестве
|Офис Роберта Кочаряна призвал граждан принять участие в субботнем митинге оппозиции в Ереване
|От коронавируса скончался экс-министр сельского хозяйства Армении
|Ассамблея армян Европы призывает армянский народ к бдительности
|Обильный снегопад вызвал коллапс на дорогах Армении
|Главы МИД Армении и России обсудили вопросы, связанные с возвращением заложников и военнопленных
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Пашиняна с Владимиром Путиным
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Визит Министра иностранных дел республики Узбекистан в Туркменистан
|Депутат: Работы по возвращению армянских военнопленных осуществляются в ежедневном режиме
|Венди Мортон: Ни одна страна не сможет успешно развиваться, если половина ее населения не будет вовлечена в этот процесс
|Состоялось очередное заседание рабочей группы по восстановлению Арцаха
|Депутат: В Армении необходимо создать комиссию по расследованию обстоятельств 44-дневной войны на паритетной основе
|Дипломат: Армения переживает жесточайший политический кризис
|Конституционный суд Армении перенес рассмотрение вопроса о соответствии внесенных армянским парламентом поправок в Конституцию
|Лавров и Байрамов обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января
|Прогноз: Отсутствие у Еревана стремления "к большему" завершится тем, что Европа просто махнет на Армению рукой
|Премьер-министр Армении: Мы должны по-новому отстроить Армению, Ширакскую область, Гюмри
|Министр: Любой университет - это история традиций, а ректор, независимо от его личности, должен стать носителем этих традиций
|Президент Армении планирует созвать заседание Попечительского совета фонда "Айастан"
|Замминистра: Общее количество приграничных общин Армении, включенных в программу социального содействия, составит 77
|«Айпост» снизит действующие тарифы на доставку из Армении во Францию более чем на 35%
|Вдохновение: к большому бизнесу
|Сильные ветры привели к разрушениям в ереванском районе Чарбах
|Полиция Армении установила личность осквернившего памятник жертвам Холокоста и Геноцида армян в Ереване
|В Карабахе возбуждено уголовное дело по предполагаемым случаям государственной измены
|В Палату представителей Австралии представлена петиция, с прошением признать Республику Арцах
|Минздрав: Из общего числа заболевших в Армении коронавирусом выздоровело 95,2% граждан, скончалось 1,8%
|Русский язык станет официальным в Нагорном Карабахе
|Азербайджан передал армянской стороне останки 106 погибших военнослужащих
|Ара Айвазян рассказал Венди Мортон об агрессии Азербайджана против Арцаха
|В Армении на автодороге Сараван Зангер и Варденяцском перевале бушует метель
|В Армении произошло очередное землетрясение
|Сопредседатели МГ ОБСЕ провели переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана
|Серж Саргсян заявил, что не претендует на высокие должности в стране
|Серж Саргсян: План по закупке вооружения был пересмотрен перед войной
|Третий президент РА: Ильхам Алиев всегда мечтал одержать победу над Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном, но его мечте не суждено было сбыться
|В Армении выявлена группа лиц из пяти человек, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков
|Читать больше
|Прогноз: Отсутствие у Еревана стремления "к большему" завершится тем, что Европа просто махнет на Армению рукой
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