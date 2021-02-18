Четверг, 18 Февраля 2021 18:13

АрмИнфо. 18 февраля министр обороны РА Вагаршак Арутюнян принял генерального директора ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> Алексея Мельникова.

Как передает пресс-служба оборонного ведомства республики, Алексей Мельников представил министру обороны РА объемы грузоперевозок и проделанную работу в рамках военного сотрудничества РА и России. Он отметил, что в рамках взятых на себя Южно- Кавказской железной дороги обязательств услуги оказываются в полном объеме и в установленном порядке.

Вагаршак Арутюнян подчеркнул стратегическое значение железнодорожного сообщения, важность грузоперевозок и отметил необходимость обеспечения преемственности сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы сотрудничества, в том числе переоснащение инфраструктур железнодорожной сети, которые напрямую связаны с обеспечением потребностей Вооруженных Сил.