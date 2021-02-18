Четверг, 18 Февраля 2021 18:05

АрмИнфо. В 2020 году в воинских частях ВС РА и в частях других войск было зарегистрировано 3016 преступлений, что на 2087 или в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (929 случаев). Об этом на совещании во главе с генеральным прокурором Армении Артуром Давтяном заявил военный прокурор РА Ваге Арутюнян, подводя итоги деятельности возглавляемой им структуры.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, в совещании принял участие и министр обороны Вагаршак Арутюнян.

Отмечается, что резкий рост уголовных дел связан с преступлениями против человечности, совершенными Азербайджаном в ходе широкомасштабной агрессии против Армении и Арцаха, сопровождаемой преступлениями против человечности.

В частности, 1501 или около 50% преступлений были зарегистрированы в условиях военного положения и во время боевых действий, причем 3016 преступлений или 55% были тяжкими и особенно тяжкими.

<Число смертей, связанных с военной службой в 2020 году еще не подытожены ввиду того, что пока не завершен процесс идентификации тел убитых в ходе войны военнослужащих и гражданских лиц, продолжения поисков пропавших без вести военнослужащих. В 2020 году идентифицированы тела 3389 военнослужащих. В результате боевых действий 9094 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести>, - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Касаясь уголовных дел, связанных с войной, Давтян отметил, что необходимо как можно скорее дать правовую оценку развязанной Азербайджанской Республикой при поддержке Турции агрессивной войны, грубому нарушению международного гуманитарного права и преступлений против человечества совершенных в ходе него против населения и военных Армении и Арцаха, а также населенных пунктов вместе с тем решить вопрос уголовного преследования руководящих лиц на основе сбора полных и бесспорных, достаточных доказательств. При этом он

указал важность всестороннего и объективного расследования уголовных дел, по преступлениям совершенным в ВС РА в ходе боевых действий и приведших к катастрофическому исходу войны. В этой связи Артур Давтян выделил несколько ключевых направлений, в частности, нарушений, допущенных допущенные при мобилизации и комплектации ВС, их характер и объем; во-вторых, соответствие процесса планирования и закупки вооружений и боеприпасов потребностям безопасности Республики Армения как до так и во время войны, использование возможных коррупционных схем в ходе этого процесса; в-третьих - как на стратегическом, так и на тактическом уровнях выявление возможных преступных халатностей, ошибок при руководстве и проведении военных операций, выяснение законности действий ответственных за них должностных лиц; в-четвертых, отказ от выполнения приказов, отданных командованием в конкретных случаях и ситуациях, их причины и последствия. Прокурор счел необходимым дать правовую оценку, в том числе криминальным проявлениям, их влиянию на исход войны. В сою очередь Министр обороны РА отметил, что оперативно-объективное выяснение всех обстоятельств, связанных с войной, является неотложной необходимостью, особо подчеркнув необходимость выявления возможных коррупционных действий в сфере закупок вооружений, а также выявления причинно-следственных связей с недостаточной работой, проведенной в области мобилизации ресурсов и их управлении.

Также сообщается, что в 2020 году было возбуждено 146 уголовных дел, связанных с коррупцией в ВС РА. При этом по итогам завершения следственных мероприятий по ряду уголовных дел, было обоснован ущерб, нанесенный государству в размере 221.560.950 драм, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Восстановлен ущерб в размере 61.314.695 драм.

В рамках защиты интересов государства, и в ходе проведенных военной прокуратурой исследований, выяснилось, что государству был нанесен ущерб на сумму более 2 млрд драмов. Благодаря использованию средств прокурорского воздействия восстановлен ущерб в размере около 1,3 млрд драмов. Еще 111 млн драмов было восстановлено за счет нарушений, зафиксированных в результате предыдущих исследований.