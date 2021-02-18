Четверг, 18 Февраля 2021 16:48

АрмИнфо. Процесс идентификации останков тел военнослужащих, погибших в ходе 44-х дневной войны, вскоре будет завершен. Об этом в ходе брифинга 18 февраля заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, отвечая на вопросы журналистов.

Она отметила, что работы в этом направлении ведутся в режиме 24/7. В этом ключе министр сообщила, что ежедневно удается идентифицировать останки тел 30-33 военнослужащих.

Однако на вопрос о том, какое количество военнослужащих и гражданских лиц еще нуждается в идентификации, Аванесян отвечать не

стала, заверив, что данный процесс подходит к завершению.

Отметим, что ранее Министерство здравоохранения сообщало, что в период с 27 сентября по 13 февраля тела 3 577 военнослужащих прошли судебно-медицинскую экспертизу.

В январе этого года вице-премьер Армении Тигран Авинян заявлял, что из зоны боевых действий вынесены тела 3 439 военнослужащих, из коих 766 пока не идентифицированы.